娛樂 最新消息

韋禮安「絕版卡帶」曝光藏彩蛋 致敬《七匹狼》撞臉郭富城

韋禮安難得出現不羈浪子模樣，粉絲直誇帥氣。（索尼音樂提供）韋禮安難得出現不羈浪子模樣，粉絲直誇帥氣。（索尼音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕創作才子韋禮安在社群公布「絕版卡帶」，卻讓歌迷充滿好奇心，更想購買，而他的新造型也引起討論，粉絲笑稱「撞臉郭富城」。

韋禮安將推出全新跨世紀Newtro（新復古）情歌系列，其中《Love Wei Back》Vol.1，預計9月5日數位上架。在歌迷眼中充滿清新感的韋禮安，難得出現「不羈浪子」造型，除了想致敬經典電影《七匹狼》，也有幾分相似香港天王郭富城爆紅廣告中的造型。

韋禮安貼出「絕版卡帶」，暗藏新歌彩蛋。（索尼音樂提供）韋禮安貼出「絕版卡帶」，暗藏新歌彩蛋。（索尼音樂提供）

最近韋禮安在社群分享「Wei buy二手好物」購物網站的圖片，出現3卷他未曾推出過的卡帶，號稱是「韋一無二絕版品 三卷跨時空戀曲」，眼尖粉絲發現這張圖曝光的3卷卡帶名稱《愛我沒錯》、《不變》和《珍妮佛》，極可能是韋禮安即將發行新作品的歌名，得知歌迷的討論，韋禮安大讚粉絲厲害，笑說：「這麼快就被大家發現我們藏的彩蛋了。」

