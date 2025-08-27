薔薔「底線被狂踩」開除元老員工 攝影師Song親吐心聲

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「薔薔」林嘉凌昨（26日）震撼宣布資遣元老級員工，控訴對方不斷碰觸自己的底線，讓她難以忍受，儘管並未點名，不少網友推測是頻道常駐的攝影師「Song」。值得注意的是，Song今天在社群發聲，引起熱議。



薔薔震撼開除元老員工。（翻攝自臉書）

薔薔昨天在影片中透露，這名員工陪伴多年，對她的工作模式十分熟悉，卻屢次踩到她的底線，讓她難以容忍，「我本來就不是那麼容易相信人的人，他今天去踩，我覺得後期有一點太過了。」她直言這個決定雖然痛心，卻是不得不為，也藉此體悟到，「不管再久的員工或是親人朋友，都要保持一點邊界感。」儘管未指名道姓，網友仍質疑是頻道常駐的攝影師Song。

值得注意的是，Song今天在IG撰文「旅程邁入新篇章」，指出一起創作的過程中，面對的坑坑疤疤及跌跌撞撞都是難得的回憶，儘管過程不算完美，但很精彩，一切都覺得值得。他也用英文真誠寫下，「Thanks for the memories, the effort, and the stories. Wishing you only the best as you keep moving forward—bigger, bolder, freer.（感謝這些回憶、努力與故事。祝福你在未來的旅程中，能邁向更遠、更勇敢、更自由的方向。）」



攝影師Song親吐心聲。（翻攝自IG）

貼文曝光後，立刻引起熱議，不少粉絲湧入留言表達不捨，「頻道少了你已經沒有靈魂，繼續支持」、「是薔薔的損失，我覺得你影片節奏感抓很好」、「覺得很可惜，很喜歡影片中跟薔的一搭一唱，希望你們能繼續合作」、「你的頻道要開始更新了嗎？我是SONG粉！」

