蓋瑞魔鬼軍訓操出腹肌 「爽兵」翻身體脂掉到10％

蓋瑞剛踏進成功嶺，還沒有剃頭的模樣。（台視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕哈哈台主持人蓋瑞，當年因潔癖太嚴重導致肛門膿瘍，在軍中被迫休養三個月，沒參加訓練，被同袍酸是「爽兵」。多年後，他決定參加台視軍旅實境節目《九條好漢在一班》，用最硬的訓練證明自己「我辦得到！」

蓋瑞再度入伍，想證明自己可以通過考驗。（台視提供）

節目裡，蓋瑞直呼「比街訪還累！」，光是揹槍跑500障礙，就像重訓加有氧的地獄組合，跑完差點吐，體脂更是從15%掉到10%，收穫超有感。他笑說這才懂，為何以前當兵的「漢草」身材都這麼好。

請繼續往下閱讀...

蓋瑞訓練前進行暖身操。（台視提供）

除了爆累的操練，他也意外收穫友情。因為進營要交手機，他笑比喻「好像在拍戀綜」，每天都只能聊天、相處，感情自然加溫，和同齡的阿夫更是話題滿滿。

蓋瑞（中）在成功嶺結交到一群好友。（台視提供）

最驚喜的是，《九條好漢》讓蓋瑞成功打開新觀眾群。過去他的街訪觀眾幾乎都是年輕人，但日前在台南街訪，竟有中年大哥主動和他說「有看節目！」，讓他開心直呼：「哥哥姐姐現在也會放心受訪了！」

身為創作者，蓋瑞坦言第一次參與電視錄影不習慣，「平常我在哈哈台是幕前幕後一把抓，這次要把腦袋放空，當被照顧的人，真的很不習慣。」但他也從中學會轉換角色，享受其中。

回想一路走來，他也透露當初怕家人擔心，隱瞞自己投入影像創作。即將滿28歲的他笑說：「算命老師說我28歲前做什麼都會失敗，但我覺得只要認真做就好，每份經驗都是養分。」如今哈哈台訂閱破百萬，父母終於放心。接下來，蓋瑞除了新主持計畫，也準備推出第2首新歌，繼續在哈哈台努力。

《九條好漢在一班》每週六晚間8點在台視播出，LINE TV與中華電信MOD/Hami Video同步上架最新一集。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法