娛樂 最新消息

梁詠琪拋夫棄女太煎熬 幸好只拍一天「不然會瘋掉」

梁詠琪在《無名指》扮演受不了長期照顧生病女兒的壓力而拋夫棄女的母親，讓她直呼難受。（華映提供）梁詠琪在《無名指》扮演受不了長期照顧生病女兒的壓力而拋夫棄女的母親，讓她直呼難受。（華映提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕港片《無名指》上週在香港上映口碑場累積滿滿感動口碑，衝出破百萬港幣（約392萬台幣）的好成績。梁詠琪在片中特別演出，和郭富城首度飾演夫妻檔，再加上清麗可愛的女兒許恩怡，組成顏值超高的一家人，但因女兒罹患肌肉萎縮的罕見疾病而妻離子散。

片中梁詠琪扮演受不了長期照顧生病女兒的壓力而拋夫棄女的母親，讓她直呼太難受，平日和女兒感情親密的她說：「幸好我的戲份可以在一天內完成，再多演幾天，我可能要發瘋了！」表示當初聽到片名以為是要演出一部探討婚姻的電影，「婚戒是戴在無名指上嘛！竟然是自己女兒只剩下無名指可以動」沒想到自己竟是要扮演一位狠心的母親，讓她拍攝時備受煎熬。

梁詠琪透露這次戲份雖然不重，但場場都是關鍵且情緒極重的場面，演起來格外辛苦。因為平日她和女兒感情親密，所以特意在開拍前和女兒保持一些距離，減少母女間的溫馨互動。但當她一想到第二天要拍拋棄女兒的場面，她就立刻掉下眼淚，哭到無法入睡，即便躺在床上仍一直流淚，「我整晚沒有睡好，所以我第二天去拍攝時也一直覺得想哭，幸好我的戲份只要拍一天就完成了，如果要接連拍攝好幾天，那我真的會發瘋了。」

梁詠琪（左起）、許恩怡、郭富城「一家人」先前一同出席《無名指》香港首映。（華映提供）梁詠琪（左起）、許恩怡、郭富城「一家人」先前一同出席《無名指》香港首映。（華映提供）

她也大方表示會帶女兒一起看《無名指》，她說：「女兒幾乎沒有見過我哭，除了之前演唱會在台上感動落淚的時候，但《無名指》中我幾乎場場戲都在流淚，還哭得非常傷心，我會再跟女兒解釋是在演戲，不是真的。」

導演孔令政大讚梁詠琪的演出帶著一份獨特的真誠感及魅力，一直很希望可以邀請她來挑戰全新的角色，詮飾一個不一樣的母親，「這不是一個傳統溫柔慈愛的母親，也反應出現代女性面對生活壓力下的選擇，Gigi（梁詠琪）的表演很細膩，可以看出角色的無奈和爭扎，讓觀眾可以理解她的選擇。」

《無名指》也被讚譽是繼《破．地獄》之後又一部感人至深的溫暖港片，不刻意煽情卻讓觀眾感動落淚。梁詠琪上週也於香港口碑場映後分享時，特別為長期照顧家中病人的照顧者們打氣，「過程一定很辛苦，難免會有想放棄的念頭，請不要太責怪自己，也要抒發自己的壓力。」電影將於9月19日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

