娛樂 最新消息

納豆昔「連9天喝酒」送醫腦出血 依依分享「識別中風口訣」搶救

〔記者林欣穎／台北報導〕納豆、依依今（27）日出席創世基金會活動擔任愛心大使，創世今年推行樂活宣導，分享身體健康的樂活方法。記者會中依依分享納豆中風搶救過程，與識別中風口訣「FAST」、量血壓722原則。回顧納豆在2022年因腦中風緊急就醫，花了兩年休養與復健，在2024年回歸演藝圈，依依也憶起當年納豆生病過程，他的記憶幾乎是0。

依依、納豆出席創世基金會公益活動。（記者陳奕全攝）依依、納豆出席創世基金會公益活動。（記者陳奕全攝）

依依在納豆生病時細心照顧，提到納豆生病的那幾個月，因為腦中積水，幾乎沒有記憶，等到他開始有意識時已經慢慢恢復健康。依依提到當年納豆工作繁忙，連續九天都有喝酒，當時身體不適還以為是宿醉，不過依依發現他說話聽起來含糊，笑起來兩邊不對稱，舉手時還有一邊不平衡，結果一入院就立刻腦出血。

依依也在記者會上分享識別中風口訣「FAST」－－微笑、手舉高、說說話、搶時間，才能在遇上急性中風時的黃金3小時做即時的搶救。納豆與依依固定都會做健康檢查，去年檢查納豆數值一切正常，依依則是膽固醇稍高，被醫生叮嚀要少吃甜食，納豆也自豪表示自己現在比依依還要健康，幾乎每天都會運動、靠重訓復健。

