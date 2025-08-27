林志穎73歲媽媽凍齡模樣曝光！白冰冰驚呼：不老男神來自遺傳

白冰冰感恩之旅的第3站來到雲林台西太和武當北極殿。（長興影視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕白冰冰製作、主演的三立台劇《天知道》收視持續創佳績，她展開廟宇感恩之旅，第3站來到雲林台西太和武當北極殿，她分享還願過程，感念在拍攝期間受到的協助，日前就捐贈兩個石堵，一個是麻姑獻瑞，一個是麒麟獻寶，此次再訪她祈求風調雨順，一切平安。

白冰冰是透過民視《超級冰冰Show》的常駐嘉賓蔡佳麟的介紹來信奉玄天上帝的雲林台西太和武當北極殿參拜，不過她不常到雲林，因此特別帶著老家在雲林的友人作陪，其中有曾獲得第56屆廣播金鐘獎特別貢獻獎、現為新天地電視台老闆丁文琪和他的太太丁鈴、雲林安西府主委林清標，以及林志穎的媽媽林金花。

請繼續往下閱讀...

白冰冰在自己捐贈的石堵前拍照。（長興影視提供）

白冰冰感恩自己受到玄天上帝的保佑，她說自己去拜是種信仰， 邀約更多人去拜，是集結更多的力量。因此此次同行的除了雲林在地友人外，還有林志穎的媽媽林金花，林金花是雲林人，看起來保養得宜，完全看不出來已經73歲，果然林志穎「不老男神」的稱號是來自遺傳，白冰冰說：「她是藝術家，把作品義賣捐出做公益，幫助弱勢團體，白曉燕基金會也曾經受惠。」

白冰冰也特別介紹太和武當北極殿的主委吳東穎與玄天上帝結緣的過程，「吳主委從事建築業，他本來是不信神的，但被玄天上帝指名要當建廟的主帥，一開始他是婉拒的，廟方的人三顧茅廬，他還是沒有首肯，但有答應去廟裡擲筊來決定。」

白冰冰（右5）帶著好友丁鈴（右起）、丁文琪、林清標、鄭詠心、林文濱、何玉鈴、林金花、曾玉葉拜訪主委吳東穎。（長興影視提供）

擲筊的過程也很神奇，白冰冰說：「本來廟方說連擲3個聖筊就要答應，但吳主委說不行，要7個聖筊才可以，結果連續擲了10幾個都是聖筊，吳主委完全沒有拒絕的理由，就答應擔任興建會長。」

走到太和武當北極殿的門口，可以看到白冰冰捐贈的兩個石堵，一個是麻姑獻瑞，一個是麒麟獻寶，她指了指麻姑獻瑞說：「好巧，上面有兩個女生，一高一矮，就像我跟我的助理一樣，高的是我，矮的是我的助理。」白冰冰也表示一個人的成功要付出很多代價 ，很多人像她的年齡會選擇退休，而不要那麼辛苦工作，「我要過一個卓越的人生，該付出的代價，我心甘情願。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法