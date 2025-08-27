晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

三寶媽李千娜超有愛！招認還要繼續生：寶寶來了就接住他

〔記者陽昕翰／台北報導〕李千娜推出首張台語經典翻唱專輯《千娜舞台秀－彼段過去經過阮兜口》，昨晚舉辦聽歌會。已是三寶媽的她，與黃尚禾結婚後誕下寶貝兒子Yellow，受訪時坦言仍希望再拚孩子，「隨緣，寶寶來了就接住他，我也很希望有。」

李千娜辦桌舉辦聽歌會。（環球音樂提供）李千娜辦桌舉辦聽歌會。（環球音樂提供）

聽歌會上，李千娜特別邀請好友蔡昌憲擔任主持人，單曲製作人陳建瑋、王希文也到場支持，現場搶先試聽《無法度按捺》、《望月想愛人》、《再會啦心愛的無緣的人》、《真心換絕情》、《愛情研究院》、《胭脂馬遇到關老爺》等經典歌曲。

其中《望月想愛人》翻唱自日本演歌，旋律婉轉、歌詞細膩柔情。製作人王希文特別將氛圍打造得如同舞孃俱樂部，畫面感十足。李千娜笑說：「希文會幫我建立角色，甚至要我詮釋渣女。」

《再會啦心愛的無緣的人》李千娜也邀來黃奇斌合唱，兩人以溫暖動人的聲線傳遞愛與回憶。製作人陳建瑋表示：「原本兩人歌聲有距離感，但進入副歌時加了合聲後變得非常契合。」

蔡昌憲（左起）主持李千娜（右二）的聽歌會，製作人王希文（左二）、陳建瑋現身站台。（環球音樂提供）蔡昌憲（左起）主持李千娜（右二）的聽歌會，製作人王希文（左二）、陳建瑋現身站台。（環球音樂提供）

至於翻唱吳宗憲經典作品《真心換絕情》，由於音域跨度大，讓求好心切的李千娜一唱再唱，甚至緊張到被製作統籌阿弟仔提醒：「是不是很緊張，要不要先聊天？」最後她才悟出「放鬆隨意」才能唱得更好。

此外，《愛情研究院》則來自老公黃尚禾的靈感。她透露夫妻倆常常分享音樂，有天睡前聽到林強的歌，兩人都覺得這首非常適合改編，最後也收錄進專輯。至於兒子Yellow則是最愛《愛人醉落去》，聽了歌還會比著手勢，讓李千娜直呼超可愛。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中