三寶媽李千娜超有愛！招認還要繼續生：寶寶來了就接住他

〔記者陽昕翰／台北報導〕李千娜推出首張台語經典翻唱專輯《千娜舞台秀－彼段過去經過阮兜口》，昨晚舉辦聽歌會。已是三寶媽的她，與黃尚禾結婚後誕下寶貝兒子Yellow，受訪時坦言仍希望再拚孩子，「隨緣，寶寶來了就接住他，我也很希望有。」

李千娜辦桌舉辦聽歌會。（環球音樂提供）

聽歌會上，李千娜特別邀請好友蔡昌憲擔任主持人，單曲製作人陳建瑋、王希文也到場支持，現場搶先試聽《無法度按捺》、《望月想愛人》、《再會啦心愛的無緣的人》、《真心換絕情》、《愛情研究院》、《胭脂馬遇到關老爺》等經典歌曲。

其中《望月想愛人》翻唱自日本演歌，旋律婉轉、歌詞細膩柔情。製作人王希文特別將氛圍打造得如同舞孃俱樂部，畫面感十足。李千娜笑說：「希文會幫我建立角色，甚至要我詮釋渣女。」

《再會啦心愛的無緣的人》李千娜也邀來黃奇斌合唱，兩人以溫暖動人的聲線傳遞愛與回憶。製作人陳建瑋表示：「原本兩人歌聲有距離感，但進入副歌時加了合聲後變得非常契合。」

蔡昌憲（左起）主持李千娜（右二）的聽歌會，製作人王希文（左二）、陳建瑋現身站台。（環球音樂提供）

至於翻唱吳宗憲經典作品《真心換絕情》，由於音域跨度大，讓求好心切的李千娜一唱再唱，甚至緊張到被製作統籌阿弟仔提醒：「是不是很緊張，要不要先聊天？」最後她才悟出「放鬆隨意」才能唱得更好。

此外，《愛情研究院》則來自老公黃尚禾的靈感。她透露夫妻倆常常分享音樂，有天睡前聽到林強的歌，兩人都覺得這首非常適合改編，最後也收錄進專輯。至於兒子Yellow則是最愛《愛人醉落去》，聽了歌還會比著手勢，讓李千娜直呼超可愛。

