娛樂 最新消息

（影）納豆十足女兒控喊拚三胎！夫妻露面曝做人進度「作息藏情趣」

〔記者林欣穎／台北報導〕納豆、依依今（27）日出席創世基金會活動擔任愛心大使，分享納豆中風搶救過程，與識別中風口訣「FAST」、量血壓722原則。小倆口感情長跑8年，於今年5月甜蜜完婚，兩人透露現在作息都很健康，已經提早調成「準爸媽作息」，也正努力拚做人進度。

依依、納豆出席創世基金會公益活動。（記者陳奕全攝）依依、納豆出席創世基金會公益活動。（記者陳奕全攝）

納豆與依依固定都會做健康檢查，去年檢查納豆數值一切正常，依依則是膽固醇稍高，被醫生叮嚀要少吃甜食，納豆也自豪表示自己現在比依依還要健康，幾乎每天都會運動、靠重訓復健，納豆過去常常一天只睡兩小時，現在可以睡12小時，晚上11點半就睡，夫妻倆也有小情趣，每天都會挑不同間早餐約會，早上8、9點就會起床。

至於做人進度，納豆婚禮時曾放話要生三胎，依依透露正在備孕中，也笑說現在早睡早起的作息是為日後當父母做準備，而納豆是十足「女兒控」，覺得三胎都是女兒也很棒，還脫口表示就算女兒未來長大是「綠茶」也一樣很可愛。不過兩人婚禮後還沒去蜜月，依依透露會想去看極光，怕年紀大去不了。

被問到婚後有沒有吵架，依依則說還是會啊，「就是老夫老妻那種小吵。」後天就是七夕兩人不忘向對方告白，依依感性表示：「希望你可以永遠都健康，陪伴我未來的每一天」納豆則說：「不管妳以後去哪裡、要做什麼，都會陪伴在妳身邊」。

