晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

讓泰勒絲點頭...球星凱爾西是誰？ 「被譽史上最偉大」背景曝

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕流行天后泰勒絲（Taylor Swift）美式足球明星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）於美國時間26日正式宣布訂婚，消息震撼各界，許多人相當好奇這位能讓泰勒絲點頭的男人到底是何方神聖？

讓泰勒絲點頭...球星凱爾西是誰？ 「被譽史上最偉大」背景曝泰勒絲（右）與NFL球星男友崔維斯凱爾西宣布訂婚。（翻攝自IG）

現年35歲的凱爾西，1989年10月5日出生於美國俄亥俄州，高中時期就展現出眾的體育天賦，主打四分衛位置，進入美國名校辛辛那提大學就讀後，逐漸轉型為「近端鋒」位置。他在2013年NFL選秀第三輪被酋長隊選中，跟隨團隊奪下3屆超級盃冠軍，並締造多項紀錄，包括連續七季接球碼數突破1000碼、最快突破生涯1萬碼等，被譽為「史上最偉大的近端鋒之一」。

泰勒絲與男友崔維斯凱爾西。（美聯社）泰勒絲與男友崔維斯凱爾西。（美聯社）

兩人交往以來一直是外界關注的焦點，當初是凱爾西主動出擊，讓這段感情萌芽。2023年7月，身為堪薩斯城酋長隊近端鋒的凱爾西，參加了泰勒絲的「時代巡迴演唱會」，就此展開後續故事，並於2023年10月正式公開戀情。如今這對情侶於IG分享喜訊，貼出一組照片並寫下文字：「你的英文老師和體育老師要結婚了」，粉絲紛紛送上祝福。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中