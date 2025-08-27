讓泰勒絲點頭...球星凱爾西是誰？ 「被譽史上最偉大」背景曝

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與美式足球明星崔維斯凱爾西（Travis Kelce）於美國時間26日正式宣布訂婚，消息震撼各界，許多人相當好奇這位能讓泰勒絲點頭的男人到底是何方神聖？

泰勒絲（右）與NFL球星男友崔維斯凱爾西宣布訂婚。（翻攝自IG）



現年35歲的凱爾西，1989年10月5日出生於美國俄亥俄州，高中時期就展現出眾的體育天賦，主打四分衛位置，進入美國名校辛辛那提大學就讀後，逐漸轉型為「近端鋒」位置。他在2013年NFL選秀第三輪被酋長隊選中，跟隨團隊奪下3屆超級盃冠軍，並締造多項紀錄，包括連續七季接球碼數突破1000碼、最快突破生涯1萬碼等，被譽為「史上最偉大的近端鋒之一」。

泰勒絲與男友崔維斯凱爾西。（美聯社）

兩人交往以來一直是外界關注的焦點，當初是凱爾西主動出擊，讓這段感情萌芽。2023年7月，身為堪薩斯城酋長隊近端鋒的凱爾西，參加了泰勒絲的「時代巡迴演唱會」，就此展開後續故事，並於2023年10月正式公開戀情。如今這對情侶於IG分享喜訊，貼出一組照片並寫下文字：「你的英文老師和體育老師要結婚了」，粉絲紛紛送上祝福。

