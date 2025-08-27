楊乃文怎麼了！反差萌做這件事 全網嚇爛以為被盜帳號

楊乃文體驗開盲盒。（翻攝IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后楊乃文向來給人酷帥形象，近日她在同事要求下挑戰「拆盲盒」，展現超級「反差萌」，影片一出立刻掀起粉絲熱議，有人笑說「以為帳號被盜了」，難得見到搖滾女王的私下面。

楊乃文開箱奶油小熊。（翻攝IG）

這次楊乃文開箱的是來自泰國甜點店Butterbear Cafe的吉祥物「奶油小熊」。她不改酷樣說：「我對娃娃、玩偶沒有很大的興趣，可是我的同事很愛」、「我從來沒拆過，他們希望我有這個經驗。」

楊乃文拆盲盒的網友誇讚太萌。（翻攝IG）

可惜楊乃文最終並沒有抽中同事最想要的款式，無奈笑說：「I’m sorry，不是你想要那隻！」影片曝光後，粉絲嗨翻留言：「看到乃文拍reels我嚇爛」、「E人同事不要再逼 I 人乃文了好嗎」，大讚這是第一次看到楊乃文說這麼多話。

楊乃文也不忘把焦點拉回音樂，「重點是（宣傳）我的演唱會，近距離跟之前的都不一樣！」她將啟動全新巡迴「NOIR黑」Live 演唱會，粉絲也熱切敲碗，期待她盡快公布台北場的日期。

