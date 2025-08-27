林郁婷奪奧運金牌曝17年練拳血汗史 教練送禮意外掀家庭革命

林郁婷在2024巴黎奧運為台灣奪下第一面拳擊金牌。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕王中平、梁佑南、陳隨意、萁媽、柯大堡、terry江振愷與營養師余朱青攜手主持公視台與台《幸福好厝邊》，在最新一集，柯大堡回憶小時候看拳擊漫畫時，常會看到整個人熱血沸騰，現在更是會看著影片學拳擊，這也讓梁佑南想回憶起拍戲的日子回憶，「拍戲三十年，有時候拍古裝女俠片，也是雖然吊著鋼絲，撥一下、擋一下，鏡頭拍出來我也覺得自己很不錯。」

柯大堡崇拜道：「真的是專業演員，隨便動一下就有模有樣！」現場更想拜梁佑南為師，開始揮拳比武，「我動作可以嗎？如果我想要當演武打演員，你要幫我介紹。」梁佑南忍不住虧他：「我是看過有人起乩的時候會這樣。」

柯大堡感性分享，每次在電視上看到選手在賽場上奮鬥，總好奇他們背後花多少時間和心血，才能練就如此堅強的實力？柯大堡回憶道：「當時林郁婷在打奧運金牌戰時，我們全家人都在電視機前，看到激動時都忍不住站起來為她鼓掌！」當時大家更被對於當時的這份熱血沸騰的情緒更是記憶猶新所渲染，梁佑南感同身受，「不只是你，那時候看到她拿到金牌，我也很感動到跟著一起拍手一邊掉淚。」

林郁婷與教練曾自強上《幸福好厝邊》，分享拳擊歷程。（公視台語台提供）

柯大堡更許願，「如果有機會，我一定要當面跟她說，『郁婷，你的每一拳，都打出夢想和堅持，我們全家人永遠支持你！』」想不到柯大堡許願成功，節目邀請到林郁婷與教練曾自強，一見到林郁婷，柯大堡馬上化身小粉絲，「女神，感謝你為台灣那麼努力。」同時也好奇問她奪金牌的心情，林郁婷笑笑地說，「其實當下心情沒辦法太激動，比賽要在台上穩定發揮，最後領獎看到會旗升起來，真的很感動！」梁佑南分享那天看到林郁婷最後蹲下親吻地板時，她在家也照樣做，結果被她老公虧：「我們家地板比較髒。」讓現場笑成一片。

教練曾自強與林郁婷師徒情誼17年，既是嚴師又像家人。曾自強分享，拳擊比賽在過磅時，女生只能穿「運動內衣」秤重，某次他想買一件給林郁婷當獎勵，卻害羞得遲遲不敢進店，甚至不知道如何挑選尺寸，只好拜託太太陪同，不料還沒開口太太卻誤會抓狂，差點鬧出家庭革命。人夫柯大堡也在旁打趣：「老婆不會聽我們解釋！」林郁婷也提到教練反而比較像「媽媽」，讓大家好奇為什麼不是爸爸？林郁婷爆料：「教練比我媽媽更嘮叨！」言談中顯露師徒間的深厚情誼。

林郁婷練拳時常混雜汗水與血水，但她仍很有毅力。（翻攝自臉書）

林郁婷被問到與拳擊的淵源，她透露是因漫畫的啟發而愛上拳擊。教練曾自強笑著說：「當年她說因為看漫畫所以想練拳，一開始我還不知道該怎麼教，乾脆叫她站在牆邊一小時，想讓她知難而退。殊不知這個小女孩很有毅力，一練就是17年！」因練拳的對象幾乎都是男生，地板上時常混雜著汗水與血水，艱苦訓練的往事讓梁佑南不禁心疼直呼：「這樣太辛苦了吧！」林郁婷卻淡定笑答：「正因為在練習時受傷，上台比賽才不會流血啊！」如今多年堅持終有所成，讓人不得不敬佩她的勇氣與毅力。

