娛樂 最新消息

（獨家）薔薔忍痛資遣多年戰友 經紀人曝現況「已有2人試用中」

薔薔日前資遣一名元老級員工。（資料照；記者胡舜翔攝）薔薔日前資遣一名元老級員工。（資料照；記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「薔薔」林嘉凌自《我愛黑澀會》出道，近年跨足YouTube與Podcast，還成立「福利文創」工作室。昨（26日）她發片透露已資遣一名陪伴多年的元老級攝影師，消息曝光後，外界關注薔薔是否陷入經營困境？對此，經紀人則回應目前已有2名員工在試用期。

薔薔昨自曝已忍痛資遣一名陪伴多年的元老級攝影師，坦言對方雖熟悉她的工作模式，卻屢次踩線，讓她忍無可忍，只好依正常手續在一個月前解僱。薔薔語帶遺憾表示：「不管再久的員工或是親人朋友，都要保持邊界感。」雖然薔薔沒有直接點名，但許多網友懷疑是頻道常駐的「Song」，因為他過去經常出現在影片中。

對此，經紀人透露薔薔目前心情確實受到影響，但工作仍照常運作，已展開徵才。條件除了需要相關科系背景，還要會平面拍攝與長影片剪輯。經紀人透露，目前已有2位新員工進入試用期，「我們這次應徵2個人，因為我們原本攝影有3個人。半個月前原本有一個進來，可是他好像有點恐慌症，不過技術很很好，但是適應不良，所以他那個職位我們也重新應徵了。目前就是一位原本的攝影，外加2位在試用期的攝影。」

