娛樂 最新消息

「泰勒絲答應求婚」家寧感動哭了！亂引用1句話又被炎上

泰勒絲接受男友求婚，家寧透露聽聞該消息時「發瘋感動哭！」（翻攝自IG）泰勒絲接受男友求婚，家寧透露聽聞該消息時「發瘋感動哭！」（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手泰勒絲（Taylor Swift）今（27）日凌晨驚喜宣布答應足球球星男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce）的求婚！讓全球歌迷又驚又喜，前YTR團體眾量級成員家寧的社群也被洗版，她稍早也發布長文透露，看到泰勒絲要結婚消息時的心情「感動到哭！」

家寧發文引用泰勒絲名言又遭炎上。（翻攝自Threads）家寧發文引用泰勒絲名言又遭炎上。（翻攝自Threads）

家寧27日在Threads發文表示，「今天整個社群被泰勒絲刷版啦，她被求婚了！！！發瘋感動哭！」，文末更提出泰勒絲曾講過的名言，「能量很貴，請把自己當精品去對待。不是每個人都值得，也不是每個人都配得上你的在乎，共勉之」，諷刺的是，家寧與先前才被網友發現她一身精品、去歐洲好幾週，與月薪5萬的Andy的生活有著天壤之別，因此她這一席話再度被解讀成拜金。

家寧貼文一發出，立刻在短時間內湧入網友的謾罵：「真噁心，別人被求婚在那感動，自己被求婚卻說『我會拒絕』」、「關你屁事，真的很愛蹭」、「那是泰勒絲自己有能力，不像你騙人家錢」、「謝謝家寧讓我一大早就看到髒東西」。

點圖放大header
點圖放大body

