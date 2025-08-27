晴時多雲

娛樂 最新消息

納豆「吃美食掉淚」藏洋蔥 與依依過七夕狂放閃

〔記者林欣穎／台北報導〕TVBS節目《食尚玩家》2天1夜go迎來七夕特別企劃，主持人納豆的老婆依依埋怨，老公有一半的時間都給了主持搭檔曾子余和梁舒涵，因此委請節目幫忙設計浪漫的七夕行程，讓2人愛情加溫。

曾子余（右）和梁舒涵（左）為納豆和依依設計七夕浪漫行程。（TVBS提供）曾子余（右）和梁舒涵（左）為納豆和依依設計七夕浪漫行程。（TVBS提供）

在一個又一個浪漫元素加成下，依依猛誇納豆，稱讚他有「帥哥靈魂」，就連哭的模樣也很可愛，無限放閃讓曾子余與梁舒涵面面相覷。而納豆則在享用頂級美食當下，突然間思念起父母，一個情緒激動，竟當場哭了出來。

依依在七夕約會心願清單中，首個願望是希望吃到「充滿回憶的小吃」，一行人到依依的母校─中山醫學大學的附近麵店，回味納豆和依依交往時必點的拌麵和燒肉飯，還在鏡頭前重演依依被納豆煞到的關鍵情景。依依回憶，當時飯吃到一半，她就坦承會帶歷任男友來吃，納豆不但沒吃味，反而回她：「那有什麼關係，我是最後一個！」霸氣發言瞬間融化了依依，她大讚納豆：「雖然他沒有帥氣的外表，但都會講很帥氣的話，有帥哥靈魂。」

豈料，納豆帥不過3秒，在測試默契大考驗時，依依主動加問結婚登記日，納豆原本信心滿滿，最終卻記錯日期，提早了1個月，依依愣住，直說不敢相信，還得曾子余打圓場。

納豆（右）吃到美食哭出來，依依心疼幫他拭淚。（TVBS提供）納豆（右）吃到美食哭出來，依依心疼幫他拭淚。（TVBS提供）

隨後，依依揭開下個心願「探訪新店，抓住你的胃」，節目帶2人到高檔創意餐廳，眾人正大快朵頤之際，納豆卻緩緩抬起眼鏡，頻頻拭淚，沒想到他竟把自己給吃哭了！納豆連忙解釋是因為想起了爸媽，「這麼好吃的東西，我想帶我爸媽來吃」，依依邊幫他擦淚，邊安慰：「真的哭了耶！好可愛喔！」放閃電力十足。

