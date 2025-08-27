晴時多雲

娛樂 最新消息

老司機心碎！抖音女神激戰2年閃電引退 AV達人曝真實原因

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕AV女優早坂姬（早坂ひめ）26日突然拋出震撼彈，在社群宣布引退，將於9月推出最後之作，她表示，這次的影片會展現最真實的自己，喊話粉絲務必支持，不少老司機得知消息後心碎了。

早坂姬宣布引退消息。（翻攝自X）早坂姬宣布引退消息。（翻攝自X）

早坂姬昨（26日）在社群平台X曝光隱退之作，指出發布這部作品之後，將正式引退AV女優身分。她也向粉絲喊話，「很抱歉這麼突然才告訴大家」，這次的作品會展現最真實的自己，片中用了大量關西腔，希望粉絲多多支持。

對此， AV達人一劍浣春秋表示，業界在2月就得知此消息，當時原本想邀早坂姬參加台北國際成人展AVWAY活動，卻被告知她計畫在9月引退，據傳，是因為早坂姬自認，已達到發展極限，難以再突破，因此決定退出，近期也搬離東京住處，返回家鄉生活。

早坂姬曾是Tiktok網紅。（翻攝自X）早坂姬曾是Tiktok網紅。（翻攝自X）

早坂姬過去以帳號「o._.ohime」活躍於抖音，2023年底轉戰暗黑界，2024年1月推出首部作品，片商S1為她設定「立志成為AV女優的網紅」形象。據了解，她當時在社群平台X擁有逾9萬粉絲，Tiktok帳號追蹤人數也突破7萬。

 

