晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

港台金獎陣容齊聚賀歲！星爺班底跨海受邀以為是詐騙

〔記者許世穎／台北報導〕由《孤味》億萬導演許承傑編導新片《雙囍》宣布搶攻明年賀歲檔，今（27日）曝光堅強卡司陣容，包括兩屆金馬獎得主劉冠廷、香港金像獎影后余香凝、影后楊貴媚、「星爺」周星馳班底田啟文、戲王庹宗華、影歌雙棲的9m88、蔡凡熙等台港金獎明星擔綱演出。

劉冠廷（左）和余香凝在《雙囍》中飾演籌辦婚禮的新人。（水花電影提供）劉冠廷（左）和余香凝在《雙囍》中飾演籌辦婚禮的新人。（水花電影提供）

該片描述新郎高庭生（劉冠廷 飾）與新娘吳黛玲（余香凝 飾）在一生一次的大喜之日，面對多年來打死不相往來的男方父親高盛宏（庹宗華 飾）與母親白雁心（楊貴媚 飾）爭相主持兒子的終生大事，不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文 飾）、婚顧小芮（9m88 飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙 飾），試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮。

影歌雙棲的9m88在《雙囍》中飾演新郎多年的好友婚顧。（水花電影提供）影歌雙棲的9m88在《雙囍》中飾演新郎多年的好友婚顧。（水花電影提供）

蔡凡熙在拍攝完《雙囍》後，對擔任伴郎非常有信心。（水花電影提供）蔡凡熙在拍攝完《雙囍》後，對擔任伴郎非常有信心。（水花電影提供）

擅長描寫親情與家庭的導演許承傑透露此次《雙囍》創作靈感來自對「婚禮」場合的觀察：「婚禮特別的是，它不只是一場儀式，而是把兩個甚至更多家庭推到同一張桌子上。」更希望觀眾能透過《雙囍》感受到：「成家的意義不只是婚禮的儀式，而是在理解原生家庭之後，更清楚要怎麼去建立屬於自己的家。」

演出新郎的劉冠廷表示：「從看到劇本就覺得這部電影很吸引人也很有挑戰。角色必須在一天之內辦兩場婚禮，同時要面對自己內心與外界的壓力，這故事生動地描繪婚禮的忙碌與現場可能發生的荒謬。」他在演出後也對籌辦婚禮由衷感到佩服：「我以一邊拍一邊學習的心情看著劇中的種種，真心感到辦婚禮很不簡單。」

而有經歷過籌辦婚禮的余香凝也表示在收到邀請時就被故事打動，更回憶起自身經驗：「自己真正辦婚禮時也跟《雙囍》一樣遇到重重的困難，看到劇本時有令我回想起當時那種既開心又疲累複雜的心情，而且故事也很有愛，提醒我們家人是什麼，自己也有家庭，非常能感同身受，覺得這個題材非常有趣。」

初次合作的兩人也坦言一直有持續關注對方作品，劉冠廷分享：「很開心可以跟香凝合作，先前在亞洲電影大獎的會場就有過一面之緣，沒想到這麼快就有合作的機會。拍攝時她都得很早開始梳化，且頂著新娘子的狀態一整天，我光看就覺得超累的，很佩服她的敬業跟認真。」余香凝也分享知道兩人會合作時非常期待，笑說劉冠廷是一個有反差的人：「對他的第一印象是在定妝的時候我們要拍婚照，他比較慢熱和害羞，但是也是非常Nice的人，到拍攝期跟大家玩在一起時就開始看見他幼稚和搞笑的一面了。」

楊貴媚在《雙囍》中飾演新郎事業有成的母親「白雁心」。（水花電影提供）楊貴媚在《雙囍》中飾演新郎事業有成的母親「白雁心」。（水花電影提供）

去年一舉囊括金馬獎、金鐘獎的楊貴媚，在《雙囍》中飾演新郎事業有成的母親「白雁心」，楊貴媚表示從《孤味》時就很欣賞許承傑導演，收到邀請時覺得非常幸運又興奮，她分享：「我有幸先讀了許承傑導演的新作《雙囍》，覺得好荒謬、好有趣又有點悲傷，之後跟導演細細聊過，就覺得好想參與這場『婚禮戰爭』。再得知兒子是影帝劉冠廷，我怎能放過他，又加上先前和監製苗華川合作《小雁與吳愛麗》時非常愉快，於是沒有懸念的就跳進劇本與拍攝裡了！」

金鐘戲王庹宗華在《雙囍》中飾演新郎父親。（水花電影提供）金鐘戲王庹宗華在《雙囍》中飾演新郎父親。（水花電影提供）

而同樣是實力派的金鐘戲王庹宗華則是飾演不苟言笑的新郎父親「高盛宏」，演出經驗豐富的他，也表示當初一聽導演分享故事就深感興趣，覺得相當有趣，而此次拍攝更是藉機圓了他一樁心願，庹宗華笑說：「因為我跟貴媚姐認識了很多年了，但是我們之間好像還從來沒有一起合作過，這一次是第一次兩個人能在同一個畫面中出現，也圓了我一直想跟她一起合作的願望。」

資深香港電影人田啟文首次以演員身份來台拍攝電影《雙囍》。（水花電影提供）資深香港電影人田啟文首次以演員身份來台拍攝電影《雙囍》。（水花電影提供）

以星爺電影被台灣觀眾熟悉的資深香港電影人「田雞」田啟文，此次在電影《雙囍》中飾演新娘爸爸「老吳」，他表示這是他第一次以純粹的演員身份來到台灣拍攝電影，他幽默地說：「收到監製邀約時以為是電話詐騙，後來聊呀聊，看了電影簡報的介紹，就也大膽的要了劇本來看，結果被劇本內容及製作團隊吸引，在沒談價錢的情況下，二話不說便接了。」他更誇讚：「這部電影裡有很多影帝影后級的前輩跟晚輩，很想跟他們過招學習。拍攝下來後，果然是不枉此行。」

9m88在《雙囍》中飾演新郎劉冠廷電影中多年的好友婚顧「小芮」，以一己之力對抗兩場婚禮籌備。對於接下角色的契機，9m88分享：「我認為小芮可能是某個平行宇宙的我，但她比我更加圓融且具有行動力，所以才決定要接下這角色。」影視作品豐富、角色形象多變的蔡凡熙則是在電影中與9m88攜手擔任兩場婚禮的最強後盾伴郎「大蔡」，雖然從未有過伴郎相關經驗，但在拍攝結束後他也笑說：「經過《雙囍》這特別的婚禮教學，我相信在我現實生活中擔任伴郎對我來說已經沒有困難的點了。」電影《雙囍》將於2026年農曆春節正式在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中