港台金獎陣容齊聚賀歲！星爺班底跨海受邀以為是詐騙

〔記者許世穎／台北報導〕由《孤味》億萬導演許承傑編導新片《雙囍》宣布搶攻明年賀歲檔，今（27日）曝光堅強卡司陣容，包括兩屆金馬獎得主劉冠廷、香港金像獎影后余香凝、影后楊貴媚、「星爺」周星馳班底田啟文、戲王庹宗華、影歌雙棲的9m88、蔡凡熙等台港金獎明星擔綱演出。

劉冠廷（左）和余香凝在《雙囍》中飾演籌辦婚禮的新人。（水花電影提供）

該片描述新郎高庭生（劉冠廷 飾）與新娘吳黛玲（余香凝 飾）在一生一次的大喜之日，面對多年來打死不相往來的男方父親高盛宏（庹宗華 飾）與母親白雁心（楊貴媚 飾）爭相主持兒子的終生大事，不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文 飾）、婚顧小芮（9m88 飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙 飾），試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮。

影歌雙棲的9m88在《雙囍》中飾演新郎多年的好友婚顧。（水花電影提供）

蔡凡熙在拍攝完《雙囍》後，對擔任伴郎非常有信心。（水花電影提供）

擅長描寫親情與家庭的導演許承傑透露此次《雙囍》創作靈感來自對「婚禮」場合的觀察：「婚禮特別的是，它不只是一場儀式，而是把兩個甚至更多家庭推到同一張桌子上。」更希望觀眾能透過《雙囍》感受到：「成家的意義不只是婚禮的儀式，而是在理解原生家庭之後，更清楚要怎麼去建立屬於自己的家。」

演出新郎的劉冠廷表示：「從看到劇本就覺得這部電影很吸引人也很有挑戰。角色必須在一天之內辦兩場婚禮，同時要面對自己內心與外界的壓力，這故事生動地描繪婚禮的忙碌與現場可能發生的荒謬。」他在演出後也對籌辦婚禮由衷感到佩服：「我以一邊拍一邊學習的心情看著劇中的種種，真心感到辦婚禮很不簡單。」

而有經歷過籌辦婚禮的余香凝也表示在收到邀請時就被故事打動，更回憶起自身經驗：「自己真正辦婚禮時也跟《雙囍》一樣遇到重重的困難，看到劇本時有令我回想起當時那種既開心又疲累複雜的心情，而且故事也很有愛，提醒我們家人是什麼，自己也有家庭，非常能感同身受，覺得這個題材非常有趣。」

初次合作的兩人也坦言一直有持續關注對方作品，劉冠廷分享：「很開心可以跟香凝合作，先前在亞洲電影大獎的會場就有過一面之緣，沒想到這麼快就有合作的機會。拍攝時她都得很早開始梳化，且頂著新娘子的狀態一整天，我光看就覺得超累的，很佩服她的敬業跟認真。」余香凝也分享知道兩人會合作時非常期待，笑說劉冠廷是一個有反差的人：「對他的第一印象是在定妝的時候我們要拍婚照，他比較慢熱和害羞，但是也是非常Nice的人，到拍攝期跟大家玩在一起時就開始看見他幼稚和搞笑的一面了。」

楊貴媚在《雙囍》中飾演新郎事業有成的母親「白雁心」。（水花電影提供）

去年一舉囊括金馬獎、金鐘獎的楊貴媚，在《雙囍》中飾演新郎事業有成的母親「白雁心」，楊貴媚表示從《孤味》時就很欣賞許承傑導演，收到邀請時覺得非常幸運又興奮，她分享：「我有幸先讀了許承傑導演的新作《雙囍》，覺得好荒謬、好有趣又有點悲傷，之後跟導演細細聊過，就覺得好想參與這場『婚禮戰爭』。再得知兒子是影帝劉冠廷，我怎能放過他，又加上先前和監製苗華川合作《小雁與吳愛麗》時非常愉快，於是沒有懸念的就跳進劇本與拍攝裡了！」

金鐘戲王庹宗華在《雙囍》中飾演新郎父親。（水花電影提供）

而同樣是實力派的金鐘戲王庹宗華則是飾演不苟言笑的新郎父親「高盛宏」，演出經驗豐富的他，也表示當初一聽導演分享故事就深感興趣，覺得相當有趣，而此次拍攝更是藉機圓了他一樁心願，庹宗華笑說：「因為我跟貴媚姐認識了很多年了，但是我們之間好像還從來沒有一起合作過，這一次是第一次兩個人能在同一個畫面中出現，也圓了我一直想跟她一起合作的願望。」

資深香港電影人田啟文首次以演員身份來台拍攝電影《雙囍》。（水花電影提供）

以星爺電影被台灣觀眾熟悉的資深香港電影人「田雞」田啟文，此次在電影《雙囍》中飾演新娘爸爸「老吳」，他表示這是他第一次以純粹的演員身份來到台灣拍攝電影，他幽默地說：「收到監製邀約時以為是電話詐騙，後來聊呀聊，看了電影簡報的介紹，就也大膽的要了劇本來看，結果被劇本內容及製作團隊吸引，在沒談價錢的情況下，二話不說便接了。」他更誇讚：「這部電影裡有很多影帝影后級的前輩跟晚輩，很想跟他們過招學習。拍攝下來後，果然是不枉此行。」

9m88在《雙囍》中飾演新郎劉冠廷電影中多年的好友婚顧「小芮」，以一己之力對抗兩場婚禮籌備。對於接下角色的契機，9m88分享：「我認為小芮可能是某個平行宇宙的我，但她比我更加圓融且具有行動力，所以才決定要接下這角色。」影視作品豐富、角色形象多變的蔡凡熙則是在電影中與9m88攜手擔任兩場婚禮的最強後盾伴郎「大蔡」，雖然從未有過伴郎相關經驗，但在拍攝結束後他也笑說：「經過《雙囍》這特別的婚禮教學，我相信在我現實生活中擔任伴郎對我來說已經沒有困難的點了。」電影《雙囍》將於2026年農曆春節正式在台上映。

