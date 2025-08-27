晴時多雲

娛樂 最新消息

四叉貓爆2天遭10小草圍剿 怒了反嗆掏錢脫衣服

四叉貓表示，他的職業是網美不是免費志工。（翻攝自四叉貓臉書）四叉貓表示，他的職業是網美不是免費志工。（翻攝自四叉貓臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「四叉貓」爆料民眾黨主席黃國昌兒子疑有美國籍，26日又爆他曾申請政治大學經費到美出差9天，回台後撰寫「心得及建議」全篇加標點符號僅305字；黃國昌今（27）日受訪表示自己學術成績都有記錄，想用穿鑿附會、影射的方式攻擊，沒回應必要。

中午左右，四叉貓發文爆料這2天被10幾個小草叫他去查民進黨的帳，他不爽說：「我的職業是網美不是免費志工耶，許願之前抖內金先到位不是常識嗎？要不要看看這幾天有多少人抖內給我請我去查黃國昌。」

四叉貓說，只要抖內金到位，「不要說幫你查帳了，脫衣服給你看都可以！」隨後又嗆：「我最討厭那種看免費還一堆意見的傢伙，拜託別人做事就掏錢出來啊！」

黃國昌今上午在結束司法委員會質詢後，接受媒體訪問。（記者楊心慧攝）黃國昌今上午在結束司法委員會質詢後，接受媒體訪問。（記者楊心慧攝）

四叉貓昨指出，黃國昌曾以中研院副研究員身分申請到政治大學法學院的經費，於2011年6月1日至9日短暫出差到美國舊金山9天，且當年回國後撰寫的「心得及建議」全篇加標點符號僅305個字。

黃國昌上午則說，他在中研院的成績，請大家回去看一看，拿過國科會的獎、大專年輕學者著作獎，在中研院每一年學術成績都有記錄，想要用穿鑿附會、影射的方式攻擊，沒有什麼回應的必要。

點圖放大header
點圖放大body

