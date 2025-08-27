晴時多雲

娛樂 最新消息

揭中國虐待動物黑幕！曾住中國網紅喊「完全無法接受」

網紅Prozzie提到中國遊客踢打梅花鹿事件。（翻攝YouTube）網紅Prozzie提到中國遊客踢打梅花鹿事件。（翻攝YouTube）

〔記者胡御柔／台北報導〕網紅Prozzie長期在台灣定居，經常透過自己的YouTube頻道分享對台灣生活的觀察與個人看法。過去他曾在影片中透露，自己曾在中國居住，但最終選擇轉往台灣生活，形容當時的心情如同「逃出來了」，感受到前所未有的自由與舒適。昨（26日），Prozzie再次在頻道上發布一支影片，聚焦中國虐待動物的現象，引起網友熱議。

網紅Prozzie表示無法接受中國人虐待動物。（翻攝YouTube）網紅Prozzie表示無法接受中國人虐待動物。（翻攝YouTube）

影片一開頭，他便提到在日本奈良目睹一名中國遊客踢打梅花鹿的事件，對此感到震驚不已，並直言「中國人往往對動物缺乏同理心或同情心」。他更進一步談到中國廣西的狗肉節，指出動物常在活著的狀態下就被下鍋烹煮。此外，他也分享曾見過一名中國男子將驢綁在樹上虐待的經歷，令他印象深刻。

網紅Prozzie表示無法接受中國人虐待動物。（翻攝YouTube）網紅Prozzie表示無法接受中國人虐待動物。（翻攝YouTube）

Prozzie強調，如果選擇住在中國這樣的國家，就必須接受每天可能會目睹「各種形式」的虐待動物。他回憶自己在中國居住時，曾看過扭蛋裡裝著甲魚，並以少量水維持其生命，最終還被當作鑰匙圈出售，這樣的景象讓他感到無法接受。

他在影片中理性分析，或許這背後存在文化差異，但即便保持開放心態、尊重不同文化，他也無法認同中國人對待動物的方式。Prozzie表示，對於這種行為，他「完全無法接受，也永遠不會接受」。

