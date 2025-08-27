王祖賢被直擊穿全黑現蹤潮牌店 網大讚：新造型也太帥

58歲女星王祖賢近況曝光。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕58歲女星王祖賢息影後定居加拿大潛心修佛，近期還在當地開設了一間養生艾灸館，一舉一動備受關注。近日她又再度被目擊現蹤溫哥華一間服飾潮牌店，值得一提的是，王祖賢換下平常的清新打扮，改以一身黑色帥氣風衣套裝現身，在店內休息區愜意翹著腳吃冰淇淋，新造型讓網友們看了紛紛驚呼「好酷！」

王祖賢以一身黑色帥氣風衣套裝現身溫哥華服飾店，在休息區翹著腳吃冰淇淋，愜意一幕被網友直擊。（翻攝自微博）

一名中國網友近期在社群發文，炫耀自己巧遇王祖賢，「我不行了，有被祖賢姐姐帥到。隨性鬆弛感拉滿，好久沒看到這麼灑脫的姐姐了」，從原PO曬出的照片中可以看見，王祖賢身穿全黑、頭戴帽子與墨鏡，坐在服飾店的休息區，懷中抱著寵物狗「智悟」，正在大啖冰淇淋，智悟全程都眼巴巴望著冰淇淋，可愛模樣逗笑眾人。

請繼續往下閱讀...

王祖賢最新造型的照片一發出，立刻引發網友熱議，「這是姐姐嗎，也太帥了吧」、「好有型」、「怎麼突然變得那麼帥」、「狗狗很想吃冰淇淋，好可愛」。

