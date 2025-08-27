晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王祖賢被直擊穿全黑現蹤潮牌店 網大讚：新造型也太帥

58歲女星王祖賢近況曝光。（翻攝自微博）58歲女星王祖賢近況曝光。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕58歲女星王祖賢息影後定居加拿大潛心修佛，近期還在當地開設了一間養生艾灸館，一舉一動備受關注。近日她又再度被目擊現蹤溫哥華一間服飾潮牌店，值得一提的是，王祖賢換下平常的清新打扮，改以一身黑色帥氣風衣套裝現身，在店內休息區愜意翹著腳吃冰淇淋，新造型讓網友們看了紛紛驚呼「好酷！」

王祖賢以一身黑色帥氣風衣套裝現身溫哥華服飾店，在休息區翹著腳吃冰淇淋，愜意一幕被網友直擊。（翻攝自微博）王祖賢以一身黑色帥氣風衣套裝現身溫哥華服飾店，在休息區翹著腳吃冰淇淋，愜意一幕被網友直擊。（翻攝自微博）

一名中國網友近期在社群發文，炫耀自己巧遇王祖賢，「我不行了，有被祖賢姐姐帥到。隨性鬆弛感拉滿，好久沒看到這麼灑脫的姐姐了」，從原PO曬出的照片中可以看見，王祖賢身穿全黑、頭戴帽子與墨鏡，坐在服飾店的休息區，懷中抱著寵物狗「智悟」，正在大啖冰淇淋，智悟全程都眼巴巴望著冰淇淋，可愛模樣逗笑眾人。

王祖賢最新造型的照片一發出，立刻引發網友熱議，「這是姐姐嗎，也太帥了吧」、「好有型」、「怎麼突然變得那麼帥」、「狗狗很想吃冰淇淋，好可愛」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中