球星「訂」下泰勒絲 NFL酋長隊發聲了 2400萬人按讚祝福「比台灣人口還多」

泰勒絲（右）和男友崔維斯宣布訂婚喜訊。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕美國超級天后泰勒絲（Taylor Swift）驚喜宣布已和NFL酋長隊球星男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce）訂婚，她發文10小時內，已有超過2400萬人按讚祝福，若以台灣人口今年7月底統計超過2千333萬多人來相比形容，那麼祝福泰勒絲的網友人數已高於整個台灣人口，可見她的魅力驚人。

過去泰勒絲多次前往球場觀賽男友崔維斯的比賽，成了酋長隊最堅強、最大咖「啦啦隊」，如今崔維斯向泰勒絲求婚成功，酋長隊當然相當開心，社群發文提到：「今天就像童話故事一樣，祝賀崔維斯和泰勒絲，我們很高興你們成為酋長王國大家庭的永久成員！」

泰勒絲（右）和球星男友崔維斯凱爾西訂婚，球團也發文祝福。（翻攝自IG）

泰勒絲親自在社群發文宣布訂婚好消息之後，全美各地民眾熱烈討論，還有網友分享，一所大學某課堂內原本要進行考試，但就在泰勒絲宣布訂婚後，教授當場決定取消考試，因為包括老師還有學生，很多人都想花點時間好好消化天后帶來的驚人消息。

