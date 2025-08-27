陳孟賢砸20萬搞「彩色羽毛妝」 蔡黃汝失禮驚呼：是剉冰嗎？

許志豪（左起）、許孟哲、郭婷筠、王仁甫、孫協志、草莓、陳孟賢、小可、峮峮、蔡黃汝。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《飢餓遊戲》本週迎來《綜藝一級棒》主持人許志豪、陳孟賢，以及郭婷筠、徐小可、草莓等嘉賓，其中最吸睛的莫過於陳孟賢為宣傳首張專輯《全球巨星》大秀造型。

陳孟賢一出場就自我介紹：「我是全球巨星陳孟賢，出道12年！」王仁甫聽完愣住直呼：「你很敢講耶！」陳孟賢才趕緊補充：「我是全小琉球最紅的明星啦！」引發全場爆笑。他接著拿出專輯海報，頭頂滿滿彩色羽毛，蔡黃汝一時眼花大喊：「這是剉冰嗎？」瞬間把氣氛炒熱。

許志豪（左起）草莓遊戲闖關棒式撐地。（中視提供）

許志豪更爆料，陳孟賢光一個羽毛妝就要價20萬，全部都是自掏腰包，讓他笑稱：「我這張專輯大概跟十家銀行貸款！」可見為了圓夢，他下足血本，從歌曲到造型都全力以赴。

郭婷筠（左起）許志豪、陳孟賢上節目玩遊戲。（中視提供）

除了宣傳話題，節目還安排「飢餓五大家族對抗賽」，呼應孝親獎主題，強調及時行孝的重要。比賽規則是家人組隊，合作挑戰遊戲，像是「打羽球擊罐」就要求一人擊球、一人撐棒式。郭婷筠被分到要撐地，邊做邊喊「仁甫哥我可以休息嗎？」模樣超可憐。

王仁甫（後排）藉機干擾許志豪、陳孟賢闖關。（中視提供）

另一邊，許志豪與許孟哲搭檔，他苦撐時卻被王仁甫惡搞拍屁股，仍硬撐笑說：「我以前是國小體操隊的！」沒想到立刻被吐槽「是體重超過隊」。

