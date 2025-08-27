晴時多雲

娛樂 最新消息

孫安佐遭新歡控訴劈腿、跨國找偽娘？ 經紀人稱「是前任阿乃假扮」

孫安佐今被爆料劈腿、跨國找偽娘。（資料照，記者潘少棠攝）孫安佐今被爆料劈腿、跨國找偽娘。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕孫安佐近日被拍到與新歡甜蜜約會，媽媽狄鶯更大方認證這位是她歷來最滿意的女友。然而，風波隨即掀起。自稱是這位「認證女友」的女子跳出來爆料，指控孫安佐交往期間不僅劈腿，還試圖挽回前女友阿乃，更疑似對女網紅頻傳曖昧訊息，甚至跨國往返台灣、泰國與偽娘約會，爆料內容相當驚人。

事實上，本報日前也接獲一名為「傑尼醬」的女子來信，稱與孫安佐自去年6月在信義區相識後交往一年，期間飽受精神壓力與情感折磨，她表示：「我不希望再有人受害，所以選擇向媒體提供線索。」

對於相關指控，孫安佐經紀人重讀天月起初回應「無法評論」，顯得頗為震驚。但最新回應指出，經比對情況後推測，可能是孫安佐的前女友阿乃假冒「傑尼醬」身分爆料，並強調稍晚將會拍攝影片統一說明，替孫安佐釐清爭議。

重讀天月也正式發出聲明：「1.傑尼醬（孫安佐女友）真的沒要去爆料，是他前女友（阿乃）因為之前的泰國事件很不爽到現在，所以特地去假冒她去爆料。2.孫安佐稍早與我通過電話表示，他女友都在他身邊居多與上班，沒做這種事情之外他也知道是阿乃做的，他覺得女人就是會嫉妒，他也很無奈！會晚點拍影片澄清他女友的清白，不然他會被罵死。3.拜託各位記者瘋狂報我，照片都可以隨意用。不要再報以前那個眼鏡仔經紀人了，超醜超頹。」

