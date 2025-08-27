晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

閨蜜託孤卻被告 邱瓈寬遭控侵占30億遺產 獲不起訴處分

〔記者吳昇儒／台北報導〕知名製作人邱瓈寬受罹病的謝姓閨蜜之託，照顧其未成年兒子，謝於生前簽下委託授權承諾書，將證券等帳戶交給對方協助處分。謝女手術後不幸感染身亡，其子生父原同意邱女擔任兒子的主要照顧者，卻反悔撤回委託。事後，謝女兒子認為，邱侵占母親遺產，提出告訴。台北地檢署今日偵結，認定邱女罪證不足，予以不起訴處分。

邱瓈寬遭控侵占30億遺產不起訴。（資料照，記者王文麟攝）邱瓈寬遭控侵占30億遺產不起訴。（資料照，記者王文麟攝）

調查人員查出，邱瓈寬與謝女於2015年間結識成為好友，謝女獨自育有一名未成年兒子。2017年間因小孩有讀書需求，謝女舉家北上，搬進邱瓈寬家中同住。事後，謝女因罹有罕見疾病及處理財務需求，於2018年5、8月間，分別出具委任授權承諾書，請邱代為處理證券等相關事宜。

2020年9月間，謝女曾匯10億餘元至邱女的帳戶購買股票，家屬質疑扣除代購的股票及醫藥、看護費用外，邱侵占了8千多萬元；另謝女因病身亡後兩天，邱將其名下多張股票出售，合計近30億元，疑遭邱侵占，因此依涉犯侵占、詐欺取財及竊盜等罪，將邱瓈寬函送法辦。

台北地檢署今日偵結，認定邱女罪證不足，予以不起訴處分。（記者吳昇儒攝）台北地檢署今日偵結，認定邱女罪證不足，予以不起訴處分。（記者吳昇儒攝）

檢調偵訊時，邱瓈寬堅決否認犯行，表示在2015年間一場慈善拍賣場合結識謝女，因對方罹有罕見疾病，長期有北上就醫需求，都是自己安排接送並提供住所；另於2017年間，其子有讀書需求，但對方在台北尚未購屋，詢問可否同住，便答應讓他們母子一起居住，共同照顧小孩。

邱還指出，母子二人的生活瑣事，常委託自己處理，同住期間是同居共財關係；謝女過世後，孩子的林姓生父原先同意自己繼續行駛對孩子的監護權，後來得知謝女財產未辦信託，就撤回委託，因此現仍與林男有監護權訴訟。

與謝女共財期間，各項代墊財務都是自己處理，包含醫藥費、旅費及一般生活費，謝女消費力也與常人不同，先前帶孩子到美國生活一個月就花1億5千萬元，所有的買賣、借貸都經過謝女同意。

檢察官調查，謝女在清醒時簽下委託書，請邱女協助照顧孩子及處理財務問題，現場還有醫師見證；而謝女賣股票所得近30億元，都在謝女帳戶內，邱女並未侵占，故認定邱女罪嫌不足，予以不起訴處分。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中