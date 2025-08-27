閨蜜託孤卻被告 邱瓈寬遭控侵占30億遺產 獲不起訴處分

〔記者吳昇儒／台北報導〕知名製作人邱瓈寬受罹病的謝姓閨蜜之託，照顧其未成年兒子，謝於生前簽下委託授權承諾書，將證券等帳戶交給對方協助處分。謝女手術後不幸感染身亡，其子生父原同意邱女擔任兒子的主要照顧者，卻反悔撤回委託。事後，謝女兒子認為，邱侵占母親遺產，提出告訴。台北地檢署今日偵結，認定邱女罪證不足，予以不起訴處分。

調查人員查出，邱瓈寬與謝女於2015年間結識成為好友，謝女獨自育有一名未成年兒子。2017年間因小孩有讀書需求，謝女舉家北上，搬進邱瓈寬家中同住。事後，謝女因罹有罕見疾病及處理財務需求，於2018年5、8月間，分別出具委任授權承諾書，請邱代為處理證券等相關事宜。

2020年9月間，謝女曾匯10億餘元至邱女的帳戶購買股票，家屬質疑扣除代購的股票及醫藥、看護費用外，邱侵占了8千多萬元；另謝女因病身亡後兩天，邱將其名下多張股票出售，合計近30億元，疑遭邱侵占，因此依涉犯侵占、詐欺取財及竊盜等罪，將邱瓈寬函送法辦。

檢調偵訊時，邱瓈寬堅決否認犯行，表示在2015年間一場慈善拍賣場合結識謝女，因對方罹有罕見疾病，長期有北上就醫需求，都是自己安排接送並提供住所；另於2017年間，其子有讀書需求，但對方在台北尚未購屋，詢問可否同住，便答應讓他們母子一起居住，共同照顧小孩。

邱還指出，母子二人的生活瑣事，常委託自己處理，同住期間是同居共財關係；謝女過世後，孩子的林姓生父原先同意自己繼續行駛對孩子的監護權，後來得知謝女財產未辦信託，就撤回委託，因此現仍與林男有監護權訴訟。

與謝女共財期間，各項代墊財務都是自己處理，包含醫藥費、旅費及一般生活費，謝女消費力也與常人不同，先前帶孩子到美國生活一個月就花1億5千萬元，所有的買賣、借貸都經過謝女同意。

檢察官調查，謝女在清醒時簽下委託書，請邱女協助照顧孩子及處理財務問題，現場還有醫師見證；而謝女賣股票所得近30億元，都在謝女帳戶內，邱女並未侵占，故認定邱女罪嫌不足，予以不起訴處分。

