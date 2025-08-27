晴時多雲

娛樂 最新消息

遭孫安佐女友揭家醜「酒後飆罵孫鵬」 狄鶯不忍反擊了

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人孫鵬、狄鶯的獨生子孫安佐堪稱是「最受矚目的星二代」，日前他才被媒體目擊與新歡甜蜜互動，當時狄鶯對女方讚譽有加，沒想到事隔數日，一名自稱是孫安佐女友的「J小姐」突然向媒體爆料，自己被孫家PUA（精神和情感操控的行為模式），還揭露其家醜，對此，狄鶯回應了。

孫安佐女友揭孫家家醜，狄鶯怒轟「無聊至極」。（翻攝自臉書）孫安佐女友揭孫家家醜，狄鶯怒轟「無聊至極」。（翻攝自臉書）

J小姐踢爆，兩人自去年6月交往，她承受了極大的精神壓力與情感傷害，孫安佐不僅慣性劈腿，還對前女友念念不忘，這段期間她也被男方家PUA，最終卻換來背叛。

此外，J小姐揭露孫家家醜，直指孫鵬和狄鶯的婚姻早已出現裂痕，狄鶯喝醉會重提孫鵬與前女友的往事，飆罵都是因為孫鵬不忠，才會帶壞兒子；狄鶯不願意與失智婆婆同住，以及孫家經濟狀況沒有像外界想像一般富有；狄鶯曾說想要孫子，如果生出兒子就要把北投房子給她。

針對J小姐爆料，據《壹蘋新聞網》報導，狄鶯痛斥「無聊至極」，直言「我多希望我兒子不要結婚，更不要說生小孩，我並沒有傳宗接代的想法。」她進一步指出，J小姐並非孫安佐現任女友，也不是自己先前稱讚「最滿意的那一位」

對於被控訴不想與失智婆婆同居，狄鶯則解釋，「一、照顧婆婆的傭人是我請的。二、婆婆住慣了她喜歡的地方，是她不想跟我們住，其他的問題你可以問我老公」孫鵬透過經紀人回應：「家務事就不打擾大家，謝謝大家關心。」

