台大學霸百人試鏡勝出！合體王嘉爾、One Republic 挑戰「人群衝浪」

〔記者蕭方綺／台北報導〕台大畢業的學霸演員石知田今年5月殺青新劇《男公館》，才休假到日本旅遊就接到啤酒廣告的國際選角機會，因為正在假期中，試鏡帶演出很放鬆，指定的跳躍及轉身動作當舞蹈在設計，最後從百人競爭中脫穎而出。短短100秒廣告耗時14天，從上海拍到LA，石知田與王嘉爾、美國搖滾天團One Republic主唱萊恩泰德一起合作，他首度挑戰「人群衝浪」，看似有趣躺著賺，但他說：「吊著鋼絲躺在空中一點都不輕鬆，拍完感覺腹肌比在《男公館》還清晰！」

石知田（中）與王嘉爾（左）、萊恩泰德合作廣告。（翻攝百威廣告）

雖是啤酒廣告，好在戲中不用喝酒。廣告中最耗時也最考驗體力的是他要從高處跳躍演出「人群衝浪」，且靠人群手掌支撐腳底而站立，「臨時演員快500人，如果飲酒會很難在動作上做到精準。我有很多鋼絲特技，要平衡控制身體重心。『人群衝浪』真的很需要信任，現場一直增加新的創意，在空中移動的路線就變長，每一卡結束放回地面就要趕快伸展，避免抽筋，通常伸展完很快又要吊上去，還好小時候有練過街舞，能把這些現場的動作指示很快吸收。」

由於特技鏡頭數多，廣告商特別在上海打造一個與LA一樣的攝影棚，讓石知田先與武術指導練習三天後，在上海先拍特技鏡頭，再飛往LA拍攝舞台上方三人表演鏡頭。

他提到以前聽人說「躺著賺很輕鬆」，這回親身體驗，發覺躺在空中一點都不輕鬆，鋼絲固定住全身幾個點，要靠核心發力使全身肢體協調好看，打趣說：「拍完感覺腹肌比在《男公館》還要清晰！」

拍攝《男公館》時是石知田第一次把身材練到極限，體脂僅8點多，自覺是34年首度擁有明顯六塊肌，也因而學會了不少運動及飲食上的科學常識，這也有助他在拍攝啤酒廣告時要全力運用自己的肌肉去做「人群衝浪」。

石知田（左）與王嘉爾首次合作。（百澤娛樂提供）

首次與王嘉爾合作，石知田本來就喜歡他的音樂，印象中很酷很有魅力，本來怕不好接近，「後來發現他超級有親和力。站台上的空檔，他跟我聊說他很喜歡吃滷肉飯，我很驚訝，因為他身材維持超好的。」

石知田（左）拍廣告時與One Republic主唱萊恩泰德自拍。（百澤娛樂提供）

石知田表示以前也常聽One Republic的《Counting Stars》及動畫《怪獸8號》片尾曲等歌，歌好聽又熱血。這次跟主唱瑞恩泰德有不少互動，覺得他是非常有想法的人。這次難得看到王嘉爾和One Republic的現場演出，免費看了一場精彩演唱會，「王嘉爾很會跳舞，他跟One Republic的表演都很有感染力，近距離感受他們享受舞台的魅力。」

