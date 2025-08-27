後媽真難當！汪小菲辣妻談育兒經 竟遭酸「大S小孩又不是妳的」

汪小菲、Mandy在今年5月補辦婚禮，女方與大S一對兒女的互動也廣受外界關注。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故藝人大S的前夫汪小菲去年與台灣網美「Mandy」馬筱梅完成結婚登記，在今年5月補辦婚禮，Mandy與大S一對兒女的互動也廣受外界關注。此前，Mandy曾多次被目擊也帶小孩出遊、替小孩添置新衣物等，但因身為繼母，仍不被部分網友看好。

Mandy近日開直播與粉絲互動，談到大S的兒女箖箖和小玥兒，Mandy不停誇讚：「他們都非常好，而且現在很快樂」，直播中更強調自己一向非常注重小孩們的心理需求，「比如說會跟他們溝通，或是聊聊青少年時期會遇到什麼問題」。

Mandy直播時遭網友留言嗆「大S小孩又不是妳生的」，她秒變臉回擊了。（翻攝自微博）

怎料在Mandy大談育兒經時，竟有網友留言嗆「大S小孩又不是妳生的」，看到留言的她秒變臉回擊：「不是我生的又怎麼樣？什麼叫別人的孩子？我沒有生過小孩，但我也曾經是這個年齡的孩子」。

據悉，Mandy於上月迎來34歲生日，汪小菲特地與箖箖、小玥兒用心地準備了生日蛋糕、手工卡片，一家和樂融融慶生，從孩子的態度能明顯看出，Mandy平時也對小孩非常用心。

