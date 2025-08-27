晴時多雲

娛樂 最新消息

「最懂事女友」泡湯解放雪白酥胸 來台最愛「這1根」：好大

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國網紅金奈見（Nahyun Kim）過去在街訪時，被問到如何安慰心情不好的男友？她甜笑做出綁頭髮的動作，讓一票老司機秒懂，因此被封為「最懂事女友」。近日她來台灣旅遊，在IG分享泡湯及大吃香腸的影片，毫無包袱的模樣，笑翻一票網友。

金奈見品嘗黑豬肉香腸。（翻攝自IG）金奈見品嘗黑豬肉香腸。（翻攝自IG）

金奈見近日在IG曬出一段影片，只見她身穿一套條紋泳裝，露出絕佳身材曲線，豈料，就在她按下按摩水柱按鈕，準備享受溫泉時，水壓突然增強，強力水柱變成凶器，不停四處噴射，讓金奈見嚇壞瘋狂尖叫，隨後把鏡頭移開，逃離水柱的攻擊，狼狽模樣，讓一票網友笑翻了。

金奈見意外遭強力水柱噴臉，急忙停止直播。（翻攝自IG）金奈見意外遭強力水柱噴臉，急忙停止直播。（翻攝自IG）

值得一提的是，金奈見這趟台灣之旅，不忘大啖道地美食。她在社群分享一段在烏來老街品嚐「山豬肉香腸」的影片，只見她身穿低胸條紋上衣，搭配合身牛仔褲，讓其火辣身材曲線一覽無遺，拿起香腸準備入口前，她忍不住笑喊：「好大！」隨後咬下一口，立刻露出滿意神情直呼：「好吃！」貼文曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛留言表示，「超可愛」、「歡迎來台灣」、「黑豬肉香腸真的更夠味」。

在 Instagram 查看這則貼文

Nahyun Kim（@nahyunworld）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

