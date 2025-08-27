晴時多雲

娛樂 最新消息

超強發電機不是蓋的！ 席惟倫精彩情史被翻出

「超強發電機」席惟倫過往情史被翻出。（翻攝自席惟倫IG）「超強發電機」席惟倫過往情史被翻出。（翻攝自席惟倫IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲男星劉書宏曾與YouTuber團體「這群人」成員茵聲交往多年，後來和平分手，今（27）日爆出他有新戀情且正在萌芽中，新歡還是圈內人「超強發電機」席惟倫，而她過往情史也被翻出。

《CTWANT》報導，席惟倫感情生活非常精彩，歷任男友從演員、歌手到網紅各類型都有，每一段戀情都充滿話題性，曾被傳和網紅團體「Gino脖子」脖子交往，2018年初，她的名字與演員張立昂連在一起，2人被目擊深夜看電影。

席惟倫和張立昂曾傳緋聞。（翻攝自張立昂臉書）席惟倫和張立昂曾傳緋聞。（翻攝自張立昂臉書）

沒想到同年底，席惟倫又被拍到看電影約會，但這回男士竟從張立昂換成李唯楓，看完電影後，李唯楓還騎機車載她到夜市吃宵夜，再送回家；2021年，她和周予天甜蜜互動浮上檯面，深夜被拍在公園又親又抱，濃情藏不住，只不過這段短命戀只維持1年便黯然分手。

