娛樂 最新消息

劉書宏分手4個月就約會「演藝圈發電機」 圈內瘋傳「前女友身份」竟是她

劉書宏現在在拍三立八點檔，不忘健身。（翻攝自臉書）劉書宏現在在拍三立八點檔，不忘健身。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉書宏7月時在自己演出的戲劇《拜六禮拜》記者會上突然宣告結束3年戀情，自爆行徑讓在旁的丁寧瞠目結舌，當時劉書宏稱前女友是「半個圈內人」，之後還說分手後有跟前女友單獨吃火鍋慶生，只不過他堅決不吃回頭草，還放話「分手就是分手」，沒想到是因為他已有了新歡，被拍到他和有「演藝圈發電機」之稱的席惟倫甜蜜約會。對於關係，劉書宏和席惟倫都透過經紀人稱「只是朋友」。

有「演藝圈發電機」之稱的席惟倫長相俏麗。（資料照，記者胡舜翔攝）有「演藝圈發電機」之稱的席惟倫長相俏麗。（資料照，記者胡舜翔攝）

演藝圈裡被拍到約會，但不認戀情的情侶比比皆是，大家都擔憂未來結婚，戀情蜘蛛網因過往認愛被添上一筆，因此大都以「好朋友」名義不認愛。

楊雅筑（左）、劉書宏2023年在《台灣X檔案》殺青時，看得出頗有好感。（資料照，記者潘少棠攝）楊雅筑（左）、劉書宏2023年在《台灣X檔案》殺青時，看得出頗有好感。（資料照，記者潘少棠攝）

然而這回備受關注的反而是劉書宏前女友的身份，劉書宏7月受訪時，稱對方是「半個圈內人」，但據悉，其實前女友是童星出道的楊雅筑，2人在2022年合作戲劇《台灣X檔案》，他們2023年殺青該劇時，曾被問到有沒有「進一步發展」可能性？劉書宏當時說已單身兩年，現在衝刺工作，也享受目前生活，楊雅筑則說2人關係是「可以說秘密的好朋友」，看來這段情頗符合劉書宏口中3年戀情軌跡。

劉書宏跟楊雅筑合作《台灣X檔案》，最初互看不順眼，後越拍越來電，發展超低調戀情，即使業界早傳出兩人是一對，但他們始終沒有公開認過這段情。對於楊雅筑是否是前女友的部分，劉書宏經紀人解釋因為這件事涉及雙方隱私，不便回應。而楊雅筑經紀人目前尚未回應。

