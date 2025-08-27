晴時多雲

娛樂 最新消息

女星「晃J奶逛街」遭市府點名 經紀公司：若是小奶會被批評嗎

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本偶像女團「ミリオン！Million Heaven Tokyo」成員Phakchi近日到鎌倉老街旅遊，卻因為其清涼穿著引起爭議，就連當地政府都呼籲，服裝應考量他人感受。對此，Phakchi所屬經紀公司強調，這是正常穿搭，並反問，「若是胸部較小還會被這樣批評嗎？

Phakchi內衣外穿展現魔鬼身材，卻引起民眾不滿。（翻攝自Ｘ）Phakchi內衣外穿展現魔鬼身材，卻引起民眾不滿。（翻攝自Ｘ）

Phakchi日前在網路分享多段影片，只見她身穿著運動內衣搭配短版外套及超短熱褲開心逛鎌倉老街，她在過程中刻意把外套拉鍊下拉至肚臍，大方展現J級上圍，而且她刻意選在人來人往的地方開心手舞足蹈。

事實上，Phakchi毫不吝嗇分享自己的魔鬼身材，她也曾在泳池畔、攝影棚、夜店放肆地讓UU搖來搖去。不過，鎌倉居民認為，當地是全家一起旅遊的地方，擔心對年齡較小的遊客造成負面印象，鐮倉市政府也呼籲，遊客行為與服裝雖是個人自身決定，但希望顧及到旁人享受觀光的樂趣，並考量周圍環境及身旁人的感受。

Phakchi毫不吝嗇秀身材。（翻攝自Ｘ）Phakchi毫不吝嗇秀身材。（翻攝自Ｘ）

對此，Phakchi所屬經紀公司代表指出，這套穿搭是一種流行趨勢，在韓國也有不少藝人會把Calvin Klein作為時尚單品穿搭，並反問：「雖然確實有人仍認為這是內衣，但我們尊重不同看法。不過我也想問，如果胸部尺寸較小，還會被這樣批評嗎？」

