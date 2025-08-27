東京著衣衰敗 他點破夫妻糾紛品牌嚴重受創

前東京著衣創辦人周品均有「電商女王」封號。（翻攝自IG）

〔記者林南谷／台北報導〕東京著衣近年營運狀況一路下滑，年初更傳出負債1.1億元，以1元新零售集團賣出，為何以往風光品牌慘淪如此落魄？今（27）日上午，團購電商名人「486先生」陳延昶以「東京著衣的生與死」點出主因。

486先生表示，原本風風光光紅紅火火的東京著衣，衰敗原因不是因為經營不善，而是因為夫妻之間的糾紛及經營權之爭分道揚鑣，造成品牌嚴重受創，「他們衝突原因並非單純錢財的糾紛，而是雙方對於事業的分工、權力的分配以及情感矛盾所引發的多重衝突。」

東京著衣在2013年前後已達事業最高峰，品牌與組織規模迅速擴張，486先生分析隨之而來的夫妻倆對於治理架構尚未跟上，「周品均與鄭景太因公司營運方向、資金使用與分紅分配產生激烈分歧，雙方互控對方掏空公司，最終引爆經營權之爭，動搖彼此信任基礎。」

團購電商名人「486先生」陳延昶。

486先生直言，創業夫妻本就「男主內、女主外」各司其職，但在公司快速成長期，工作與家庭界線高度重疊，家中決策常延伸至公司，反之亦然；情感矛盾無法順利溝通，工作壓力放大了彼此矛盾，讓家庭功能與公司治理互相衝撞。

他最後表示隨著離婚訴訟開啟，外界傳出雙方在婚姻期間涉及家暴糾紛，使情感裂痕越演越烈，信任幾近崩潰，「家暴事件不僅傷害個人感情，也重創當時的企業形象，加速彼此決裂。」

