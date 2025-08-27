晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

東京著衣衰敗 他點破夫妻糾紛品牌嚴重受創

前東京著衣創辦人周品均有「電商女王」封號。（翻攝自IG）前東京著衣創辦人周品均有「電商女王」封號。（翻攝自IG）

〔記者林南谷／台北報導〕東京著衣近年營運狀況一路下滑，年初更傳出負債1.1億元，以1元新零售集團賣出，為何以往風光品牌慘淪如此落魄？今（27）日上午，團購電商名人「486先生」陳延昶以「東京著衣的生與死」點出主因。

486先生表示，原本風風光光紅紅火火的東京著衣，衰敗原因不是因為經營不善，而是因為夫妻之間的糾紛及經營權之爭分道揚鑣，造成品牌嚴重受創，「他們衝突原因並非單純錢財的糾紛，而是雙方對於事業的分工、權力的分配以及情感矛盾所引發的多重衝突。」

東京著衣在2013年前後已達事業最高峰，品牌與組織規模迅速擴張，486先生分析隨之而來的夫妻倆對於治理架構尚未跟上，「周品均與鄭景太因公司營運方向、資金使用與分紅分配產生激烈分歧，雙方互控對方掏空公司，最終引爆經營權之爭，動搖彼此信任基礎。」

團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自486先生臉書）團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自486先生臉書）

486先生直言，創業夫妻本就「男主內、女主外」各司其職，但在公司快速成長期，工作與家庭界線高度重疊，家中決策常延伸至公司，反之亦然；情感矛盾無法順利溝通，工作壓力放大了彼此矛盾，讓家庭功能與公司治理互相衝撞。

他最後表示隨著離婚訴訟開啟，外界傳出雙方在婚姻期間涉及家暴糾紛，使情感裂痕越演越烈，信任幾近崩潰，「家暴事件不僅傷害個人感情，也重創當時的企業形象，加速彼此決裂。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中