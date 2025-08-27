晴時多雲

娛樂 最新消息

薔薔陷霸凌風波！怒駁謠言搬出同學作證 喊話提告

藝人薔薔回應Dcard上的匿名黑函。（翻攝YouTube）藝人薔薔回應Dcard上的匿名黑函。（翻攝YouTube）

〔記者胡御柔／台北報導〕藝人薔薔近年轉戰 YouTube 經營個人頻道，訂閱數突破80萬，人氣持續上升，不過風波也接連不斷。近日傳出元老級員工 Song 因「狂踩底線」遭踢出團隊後，近日又有網友在Dcard爆料，聲稱薔薔霸凌同學。

對此，薔薔昨（26）日親上火線拍片回應，不僅進行80萬訂閱 Q&A，也針對近期的抹黑攻擊逐一澄清。對於「高中時期霸凌同學導致退學」的指控，薔薔氣憤反駁：「這個消息哪裡來的？要不要給我人證、物證、實證！」同時更請來當年同班同學作證，強調班上沒有人被退學，只有薔薔本人轉到夜間部就讀。

此外，在該則 Dcard 貼文底下，也有網友留言指控薔薔「外出拍片不顧員工安危」、「發行 EP 沒有付員工一毛錢」。面對連環爆料，薔薔在影片中一一回應，並強硬表態：「這些匿名黑函，我會直接送到警察局提告！」查清楚真相。

點圖放大
點圖放大

