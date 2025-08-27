晴時多雲

娛樂

電梯門一開是緋聞！BTS Jimin疑洩甜蜜關係

宋多恩（左）和Jimin緋聞因一段影片再掀熱議。（翻攝自Naver）宋多恩（左）和Jimin緋聞因一段影片再掀熱議。（翻攝自Naver）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕「BTS」防彈少年團成員Jimin退伍兩個月，今（27）再捲入戀情疑雲！《心動的信號2》女星宋多恩在社群平台發布一段與Jimin同框的短影片，火速引發約會傳聞，目前雙方並未發表任何聲明。

《心動的信號2》宋多恩上傳的短影片畫面中，宋多恩在某高檔公寓的電梯前等待，隨後電梯門開啟，Jimin現身，脫口而出：「嚇我一跳，你知道我要來嗎？我本來不打算告訴你的。」

宋多恩（左）上傳和Jimin的同框照，引發戀愛傳聞。（翻攝自Naver）宋多恩（左）上傳和Jimin的同框照，引發戀愛傳聞。（翻攝自Naver）

事實上，宋多恩與Jimin自2022年以來便屢傳戀愛傳聞，去年5月，宋多恩在個人社群平台曬出穿著防彈少年團周邊的照片，甚至分享一副印有「多恩」、「Jimin」字樣的耳機，引來粉絲議論，但相關貼文很快被刪除。

面對外界質疑，宋多恩今年6月曾在直播中強勢回應：「就算你喜歡的偶像喜歡我，我也不該被罵吧？又不是我先勾引他的。拜託別再說我了，行嗎？」更揚言真的生氣起來，粉絲也敢告。

宋多恩因參與戀愛實境節目《心動的信號2》受矚目，目前以演員身份活躍；Jimin則於今年6月完成兵役，預計明年上半年將隨BTS完整體回歸。

