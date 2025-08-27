理科太太跌落神壇 486先生看穿崩壞2關鍵

理科太太2021年底與前夫理科先生結束5年婚姻，外界對其觀感逐漸崩壞。（資料照，記者溫于德攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「理科太太」陳映彤2021年底與前夫理科先生（John）結束5年婚姻，雙方打親權訴訟期間，理科太太將寫有John病歷和用藥等特種個資紙條，提供給家事法庭當證據，John氣得提告，北檢依違反個人資料保護法將她起訴，台北地院3月28日宣判理科太太無罪；判決書送達檢方與兩造之後，檢、辯雙方都未提出上訴，理科太太確定無罪。

理科太太近來人氣大不如前，有人指她已跌落神壇，團購電商名人「486先生」陳延昶點出理科太太崩壞2大原因：「第一，爆紅後節目科普內容錯誤百出，第二，爆紅後如同所有網紅一樣狂接業配，在沒慎選商品情況下造成捧場粉絲受傷很大、影響口碑信譽，以及收了超高業配費用但銷售數量卻非常不理想。」

486先生透露曾有廠商抱怨付了理科太太60萬元卻只賣出6商品、金額才1萬出頭慘陪，結果因業配效果差強人意，導致業界口碑不佳、接案量大減，最終無法支撐經營費用。486直言，其實理科太太頻道定位一開始就非常硬，「要用白話文來講解科學不是不能，但背後必須要有過硬的知識與強大幕僚團隊。」

理科太太失敗主因，486先生分析在於經營團隊太急於把流量變現，「就像搶錢一樣，推出影片內容缺乏專業查證，以致於荒謬內容讓網友信任感下降，加上錯誤影片被打臉，事後又不能真誠道歉反而再帶來一波反感。」

