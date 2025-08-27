晴時多雲

娛樂 最新消息

最後一輛 Nissan「東瀛戰神」停產 杜汶澤也哀號

最後一輛 Nissan R35 GT-R 下線，宣告「東瀛戰神」告別車壇。（翻攝自Nissan）最後一輛 Nissan R35 GT-R 下線，宣告「東瀛戰神」告別車壇。（翻攝自Nissan）

〔記者林南谷／台北報導〕日系頂級超跑「東瀛戰神」Nissan GT-R現行R35世代正式宣布停產，該世代共銷售18年之久總共生產48000輛，最後一輛 GT-R 為「午夜紫」塗裝的 Premium edition T-Spec 車型，下線後象徵「東瀛戰神」告別車壇。

今 （27）日上午，影星杜汶澤在臉書發文透露收到很多朋友傳來訊息，告訴他GT-R停產新聞，他說：「人生就是如此！我們都會有些追求，但實際上自己慢慢又變成另一種人。」曾經有人提議買Benz+Rolex，杜汶澤卻不停重複說：「我要買GT-R ！」

杜汶澤來台發展多年。（翻攝自杜汶澤臉書）杜汶澤來台發展多年。（翻攝自杜汶澤臉書）

杜汶澤感嘆戲夢人生，結果自己也沒買GT-R，且和很多人一樣，買好幾台Benz和一些勞力士，「我沒有不惜一切追求夢想，只是每天努力把生活過好。世事無常，來都來了，停就停吧！」

點圖放大header
點圖放大body

