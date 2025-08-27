晴時多雲

娛樂 最新消息

劉書宏新歡曝光竟是圈內人 護愛席惟倫大街甜蜜蜜

劉書宏上個月底出席三立新八點檔《百味人生》記者會。（記者陳奕全攝）劉書宏上個月底出席三立新八點檔《百味人生》記者會。（記者陳奕全攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕37歲劉書宏曾與YouTuber團體「這群人」成員茵聲交往多年，後來和平分手，情斷後雙方仍是朋友，他常在綜藝節目上參與相親環節，亦不避諱公開談論前女友，讓外界都誤以為他是單身狀態。

《CTWANT》報導，劉書宏新戀情正在萌芽中，新對象還是「圈內人」，正是演藝圈「超強發電機」席惟倫。上個月底，劉書宏被目擊在台大附近巷弄接一名女子上車，車子一路往北開，到了天母才揭曉神秘女子就是席惟倫，看似無交集卻並肩現身。

席惟倫外型亮眼。（翻攝自IG）席惟倫外型亮眼。（翻攝自IG）

隨後2人走進百貨公司，逛完到附近巷子餐廳用餐，報導指出，劉書宏大口吃飯不過席惟倫似乎不餓，只是坐在旁邊陪劉書宏，過程中2人笑聲不斷，席惟倫數度笑逐顏開氛圍輕鬆甜蜜，完全不像普通朋友。

最後2人一直玩到晚間近10點，劉書宏才被發現載席維倫回她住處，且她獨自進門，劉書宏最後乖乖回自己住處。

現年31歲席惟倫出生美國洛杉磯，代表作品為《惡作劇之吻》。

