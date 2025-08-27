晴時多雲

娛樂 最新消息

IVE安俞真翻唱〈GOLDEN〉被酸修音！羅PD罕見發火：看了就很煩

IVE安俞真翻唱高難度歌曲〈GOLDEN〉。（翻攝YouTube）IVE安俞真翻唱高難度歌曲〈GOLDEN〉。（翻攝YouTube）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣女團IVE自出道以來人氣持續飆升，但成員們的唱功表現始終是外界熱議焦點。當中，隊長安俞真每次站上舞台，總會引來不同聲音。雖然實力已明顯進步，卻依舊常被放大檢視。日前，她翻唱高難度歌曲〈GOLDEN〉，卻因部分網友質疑「修音過重」而掀起爭論，就連知名製作人羅映錫（羅PD）也看不下去，直言：「看著就覺得很煩！」

安俞真在 7 月公開翻唱〈GOLDEN〉，影片上線後，有部分評論指出「修音痕跡明顯」，但也有不少理性聲音肯定她的表現出色，只是希望能聽到無修音版本。時隔一個月，IVE 近日作客羅映錫節目時，正好聊到這次表演。羅PD雖然一開始還猶豫是否提起，但最終給予高度肯定：「我也看過俞真翻唱〈GOLDEN〉，真的覺得很帥氣，看得很開心。」

羅PD（左）直言看到酸民留言就覺得很煩。（翻攝YouTube）羅PD（左）直言看到酸民留言就覺得很煩。（翻攝YouTube）

不過，對於網路上不絕於耳的批評聲浪，羅PD也忍不住吐露心聲，皺眉直言：「大家在背後說那些，我看了真的很煩！」一旁的 張員瑛 則輕描淡寫表示，自己幾乎不在意外界評論。羅PD隨即補充：「這只是我個人的情緒發洩，和節目組無關。」

