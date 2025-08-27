被黃國昌批變態 四叉貓沾沾自喜不提告

四叉貓26日發文列黃國昌兒子出生與受贈土地時間序，指他兒子3歲時獲得2271平方公尺農地，直指這塊地就是「汐止停車場」。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「四叉貓」劉宇日前清查民眾黨主席黃國昌持有土地，發現有一筆贈與給一名國外出生黃姓男子，推斷此人就是黃國昌兒子，且為美國籍，引起黃國昌不滿，並稱「太太對此非常不高興」。

今（27）日凌晨四叉貓在臉書發文表示，很多人跑來他臉書留言，問他被黃國昌罵『變態』怎麼不去提告？四叉貓無奈說：「你看我被罵變態後微微害羞又沾沾自喜，一臉這在業界是種獎勵的表情，是要怎麼告他公然侮辱啦！」發文後又在底下留言：「如果有人被罵變態會有生理反應，那這個詞還能造成傷害嗎？」

請繼續往下閱讀...

四叉貓爆黃國昌兒子疑似有美國籍，遭黃批評肉搜未成年小孩是違法變態行為。對此四叉貓發文強調「我根本沒有肉搜黃國昌的孩子」，並指他只是看完黃國昌的財產申報書，然後假設性的發文詢問。（資料照）

事件源起四叉貓26日凌晨發文列出黃國昌兒子出生與受贈土地的時間序，指他兒子3歲時就已獲得2271平方公尺的地，直指這塊地就是「汐止停車場」。

四叉貓發文依監察院公報廉政專刊第254期內容得知，黃國昌本人9個月大就獲得人生第一塊土地，黃與妻子高翔在2009年結婚，當時黃在中研院工作。四叉貓稱高翔應該是2009年5月21日買完土地後赴美待產，並在2010年1月生下兒子。

四叉貓根據黃國昌2019年2月9日專訪內容得知，他兒子1歲曾回來台灣，2歲時又跟黃國昌一起去美國，因為黃國昌在2012至2013年拿到傅爾布萊特獎金赴美，他兒子美國幼稚園應該是這時間點就讀。

四叉貓推斷：「我猜黃國昌和兒子應該是在2013年一起回台灣，回到台灣後黃國昌馬上贈與一塊土地給兒子，那時是2013年11月13日，黃國昌兒子當年3歲，已獲得2271平方公尺的土地，所謂的3歲自耕農。」

四叉貓提到：「後來黃國昌送給兒子的那塊種菜畸零地，變成停車場長出好幾台車又是另一個故事了。」並指出：「黃國昌兒子的那塊土地就是汐止停車場，前年在鬧這塊地的時候我就把資料查完了，終於有機會可以拿出來講啦！」

