72歲張菲野生現蹤！淡出7年突現身臉書社團「留言互動嗨翻全場」

〔記者邱奕欽／台北報導〕72歲「綜藝大哥大」張菲引退多年，過著閒雲野鶴的生活，沒想到近日有網友在臉書自行車社團「騎車環島趣」驚喜發現張菲「野生現蹤」，還曬出與他留互動的截圖。對談過程中，張菲親切詢問居住地點，網友回應「報告大哥大，我住高雄市湖區」，親民互動嗨翻全場。

從張菲的臉書頭像可見，他留著招牌長髮與鬍子，頭戴黑色鴨舌帽和眼鏡，身穿白色長袖、黑色長褲與休閒鞋，雙手扶著一輛捷安特公路車，座墊上還掛著標籤，看似新購入的愛車，地點則是在台北市士林區天母忠誠路一代，罕見的公開照曝光，讓不少粉絲驚呼「真的好久沒看到張菲了！」

事實上，張菲已淡出演藝圈約7年，長年定居花蓮壽豐，也常往返台北天母與三重，偶爾還會安排出國旅遊。他平時喜歡健身、騎車、甚至開輕航機，過著自在愜意的日子。雖然淡出螢光幕，他仍強調自己並非真正「退休」，只是換一種方式過生活，把舞台留在觀眾心中，把更多時間留給自己。

