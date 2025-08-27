晴時多雲

娛樂 最新消息

36歲男星考到職業駕照！「卡關3個月不能上路」無奈四處求職

〔記者邱奕欽／台北報導〕36歲張捷與夏如芝結婚後育有1女，近年夫妻倆常攜手上節目或分享家庭生活，日前更成功考取職業駕照，卻因法規規定須等3個月才能上路，他不想浪費時間空等，決定上求職網投遞履歷，卻因缺乏經驗處處碰壁，甚至開始考慮轉戰其他職業。

張捷與夏如芝婚後甜蜜，近日宣布考上職業駕駛執照。（組合照，翻攝自臉書）張捷與夏如芝婚後甜蜜，近日宣布考上職業駕駛執照。（組合照，翻攝自臉書）

張捷25日透過IG影片更新近況，坦言自己一度對不少工作有興趣，但因經驗不足被婉拒，無奈直言「那些工作對我都沒意思。」在統整網友的建議後，張捷意識到或許能以大學時期的數學專長擔任家教，或嘗試幕後「藏鏡人」，協助策劃影片，同時更向鏡頭喊話，若有需求可私訊聯繫，展現積極嘗試不同可能的態度。

雖然考取職業駕照準備斜槓人生，張捷也強調沒有放棄演戲，仍希望能帶著新作品與粉絲見面。現階段，張捷最重視的還是「馬上賺錢養家！」努力身影感動許多粉絲，紛紛留言打氣「滿滿正能量」、「期待你的新嘗試」、「認真過生活的男人一定會成功。」

