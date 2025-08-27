晴時多雲

娛樂 最新消息

（專訪）《進行曲》三帥掀話題！親曝青春期煩惱 還想撕掉「小奶狗」標籤變狼狗

〔記者許世穎／專訪〕青春熱血電影《進行曲》聚焦男校樂旗聯隊，三位新生代演員劉育仁、牧森、余杰恩在片中挑戰樂器與整齊劃一的步伐訓練，動人情節與帥氣外型皆掀起話題。為了角色，他們花費大量時間苦練，受訪時真誠分享少年時期的煩惱、叛逆與成長，讓觀眾看見片中角色之外的真實青春樣貌。

《進行曲》首映記者會 左起劉育仁 牧森 余杰恩 （記者潘少棠攝）《進行曲》首映記者會 左起劉育仁 牧森 余杰恩 （記者潘少棠攝）

劉育仁笑說自己「音樂性不足」，卻同時必須練習薩克斯風、小鼓與旗隊表演，每一樣都不容易，「只能不斷練習、再練習。」牧森挑戰的是小號與行進步伐，他形容壓力極大：「每天都要練，如果連續失誤三次，第二次就是不專心，第三次就可能要被換社團。」余杰恩則因為小時候學過爵士鼓，對小鼓稍微有底子，但他依然下苦功，三人還常常一起練習，互相砥礪，逐漸培養出像真的樂隊成員一樣的默契。

聊起各自的青春記憶，余杰恩直白表示，少年時期「最大煩惱就是談戀愛」，總想吸引女生注意，高中時參加熱音社、玩滑板，甚至因為滑板不小心撞壞地理老師的花盆，還特地去買了一個相似的回去補上。他笑說雖然調皮，但確實因玩滑板帶來一點「壞壞的吸引力」。

劉育仁則顯得更早熟，他回憶自己從小就希望快點長大，好幫忙分擔家庭，「媽媽很辛苦，還有姐姐和弟弟，我只想快點18歲，趕快畢業，讓爸媽早點退休。」他高中畢業後當過外場服務生，也已服過兵役，甚至擔任班長，但帶隊行進卻總是失敗，連吃飯走隊伍都會被連長留下來訓練，「現在才發現原來問題在自己身上。」笑說對行進訓練早有陰影。

牧森的青春則相對平淡，他說高中時「真的還好，沒想那麼多」，升學才感受到壓力，「對所有科目都沒興趣，有點小叛逆。」直到考上北藝大乙組才順其自然進入大學。真正開始思考責任，是大學時因為家裡狀況，他才開始外出打工，幫忙分擔家計。

《進行曲》媒體聯訪，牧森（左起）、劉育仁、余杰恩、馬志翔。（記者胡舜翔攝）《進行曲》媒體聯訪，牧森（左起）、劉育仁、余杰恩、馬志翔。（記者胡舜翔攝）

三人對於「叛逆」的記憶也不盡相同，劉育仁笑認求學時不懂事，甚至和師長起過衝突，「還鬧到雙方家長都被請來。」他坦言，雖然很多事情不是為了自己，但總覺得該為朋友站出來，這份性格也讓他在片中與片中飾演主任的馬志翔的對戲格外有共鳴。

牧森則強調自己「高中非常乖」，真正第一次和老師起衝突是在小學四年級，因為對方提及家人，他忍不住反駁，最後在父親安慰下落淚。他說父親對成績有很高期待，但對於吵架或打架反而沒有特別在意。余杰恩則延續一貫的調皮風格，透露自己學生時期最愛惡作劇，回憶雖頑皮，卻也成為他獨特的青春印記。

電影主打「撕掉標籤」，余杰恩直說對於「小奶狗」的標籤有點厭倦了，「我想變成哈士奇或狼狗。」劉育仁則選擇接受自我，「現在的狀態就是接受，或放下自己的不完美。」至於牧森，他則笑說「好像還好」，沒有特別想要擺脫的標籤。

《進行曲》媒體聯訪，牧森（左起）、劉育仁、余杰恩、馬志翔。（記者胡舜翔攝）《進行曲》媒體聯訪，牧森（左起）、劉育仁、余杰恩、馬志翔。（記者胡舜翔攝）

三位新生代演員從少年時的迷惘、叛逆，到為戲下的努力與突破，都在《進行曲》中有所呼應，將真實的成長經驗注入角色，奏出一首屬於自己的青春進行曲。電影將於本週五（29日）在台上映。

