《黑袋行動》無緣大銀幕即將上線！HBO Max迎接「重返霍格華茲日」重溫哈利波特全系列

凱特布蘭琪（右）和麥克法斯賓達主演的《黑袋行動》先前未在台灣上映。（HBO Max提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕串流平台HBO Max昨發布9月片單，為了慶祝「Back to Hogwarts Day」（重返霍格華茲日），將可一次重溫《哈利波特》電影全系列，還有由「浩克」馬克魯法洛主演的HBO原創影集《特遣任務》上線，凱特布蘭琪和麥克法斯賓達的好評驚悚動作片《黑袋行動》先前無緣台灣大銀幕，也即將上線。

多姆納爾格里森主演《辦公室瘋雲》衍生喜劇影集《The Paper》。（HBO Max提供）

此外，還有由多姆納爾格里森和莎賓娜因帕恰托蕾主演、格雷格丹尼爾斯編劇暨監製的經典處境喜劇《辦公室瘋雲》（The Office）衍生喜劇影集《The Paper》，也將於9月推出。

HBO Max慶祝「重返霍格華茲日」。（HBO Max提供）

而哈利波特粉絲們可以盡情期待9月1日的「Back to Hogwarts Day」，並重溫哈利波特電影全系列，包括《怪獸與牠們的產地》系列電影、《哈利波特20週年：重返霍格華茲》、《哈利波特：烘焙巫師》等。

擁有Apple Vision Pro的台灣訂戶將可造訪HBO Max的visionOS應用程式，體驗全新的霍格華茲大廳沉浸式環境（Hogwarts Great Hall Immersive Environment）。環境的設計靈感源自哈利波特宇宙中霍格華茲標誌性的Great Hall，訂戶的觀影空間將在此環境中幻化成霍格華茲魔法學校的傳奇大廳。HBO Max其他可用的環境包括鐵王座室，復刻《龍族前傳》第1季中的王座室。

今年的蝙蝠俠日，蝙蝠俠粉絲可以觀賞羅伯派汀森主演的《蝙蝠俠》、《黑暗騎士》、《超級蝙蝠車》、《忍者蝙蝠俠VS極道聯盟》等備受喜愛的作品。

HBO Max精選電影

《羅伯特皮斯》，9月3日上線

《末世生存者》，9月6日上線，HBO頻道9月15日晚間9點播出

《窒息倒數》，9月13日上線，HBO頻道晚間9點播出

《黑袋行動》，9月20日上線，HBO頻道晚間9點播出

HBO Max精選系列作品

《The Paper》，9月4日上線

《Totally Spies! 嗆辣特工》第7季新集數，9月4日、18日上線

《特遣任務》，9月8日上線，HBO頻道上午9點播出

《黑幫領地》，9月16日上線

《超級蝙蝠車》第2季新集數，9月18日上線

