娛樂 最新消息

妻子曝布魯斯威利健康狀況 大腦衰退語言能力逐漸消失

布魯斯威利因失語症退出演藝圈已超過3年。（美聯社）布魯斯威利因失語症退出演藝圈已超過3年。（美聯社）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢一代硬漢「老布」布魯斯威利的妻子艾瑪透露，他在因失語症退出演藝圈超過3年、並於2年前確認罹患「額顳葉型失智症」後，如今仍然非常靈活，「他的整體健康狀況很好，但大腦正在衰退，語言能力逐漸消失。」

艾瑪為全新特別節目《Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey》（直譯：艾瑪與布魯斯威利：意外旅程）接受《ABC》新聞記者黛安索耶專訪，揭開這段心路歷程，她表示：「布魯斯現在依然很靈活，他的整體健康狀況非常好，只是他的大腦在衰退…語言能力正在流失。而我們已經學會適應，也找到一種和他溝通的方式，只是比較不同而已。」

失語症是一種因腦部受損導致的語言障礙，影響一個人的溝通能力，老布的家人於2022年3月底宣布他罹患失語症引退消息，隔年2023年2月，家人又透露診斷結果已進一步確定為額顳葉失智症，並在社群媒體上寫道：「雖然令人痛苦，但終於得到明確診斷也是一種解脫。」

艾瑪也告訴索耶，她最初察覺老布不對勁，是在社交場合中，他開始「安靜許多」，不像以往「健談又積極投入」。「每當家人聚在一起，他就會顯得有些退縮，感覺有些疏離、冰冷，不像以前那個熱情又充滿愛意的布魯斯。出現這樣完全相反的變化，真的既震驚又可怕。」

3年過去，艾瑪表示，老布仍會偶爾展現出他的本色，「不是整天，但我們仍有一些片刻。他的笑聲，你知道，那種渾厚的笑聲。有時候你會看到他眼中閃爍的光芒，或是嘴角的一抹笑意，那一瞬間就讓我彷彿回到從前。但最難受的是，這些片刻來得快，卻消失得也快。」

布魯斯威利的妻子艾瑪（右）先前在社群曝光的照片中親吻他的臉頰。（翻攝自IG）布魯斯威利的妻子艾瑪（右）先前在社群曝光的照片中親吻他的臉頰。（翻攝自IG）

這些年來艾瑪與其他家人也持續透過社群媒體分享老布的病況，老布和前妻黛咪摩兒的長女露瑪6月在父親節時感性寫道「今天很難熬」，她當時在寫給父親的訊息中表示：「我胸口深深作痛，好想跟你聊聊，告訴你我生活裡發生的一切。想抱抱你，聽你談人生、說故事、分享掙扎與成功。我好希望當時多問你一些問題，在你還能回答的時候。

露瑪接著說：「但我知道你不會希望我今天難過，所以我會努力提醒自己，要感謝能有你當我的父親，感謝你仍陪伴在我身邊，讓我能擁抱你、親吻你的臉龐、撫摸你的頭髮，並把我的故事說給你聽。」相當動人催淚。

