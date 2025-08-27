厲害了！周杰倫張惠妹強強聯手 第二首破億合作歌曲達陣

張惠妹的《連名帶姓》點擊突破1億次，歌迷都為她開心。（聲動娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「阿妹」張惠妹又有一首MV點擊破億歌曲出現，歌迷都為她開心，由「周董」周杰倫作曲，知名作詞人葛大為作詞的歌曲《連名帶姓》，在推出將近8年之後，近日突破1億點擊，而這也是周董和阿妹「強強聯手」合作，第二首破億歌曲。

之前周董和阿妹合唱的《不該》，是由周董作曲，方文山作詞，目前點擊已超過1.7億次。這次阿妹的《連名帶姓》也創下破億好成績，歌迷都開心在社群幫忙轉發消息，事實上阿妹多次在演唱會上演唱到《連名帶姓》時都會忍不住落淚，這首歌的MV邀來阿妹的鐵粉Selina參與演出，她曾說自己是最爽的歌迷，因為接拍MV，讓她能搶先聽到偶像阿妹熱騰騰的歌，阿妹也很開心Selina當時能參與她的MV演出。

周杰倫創作的歌曲，又多了一首點擊破億作品。（杰威爾提供）

周董和阿妹也是台灣最早登上大巨蛋舉辦專場演唱會的實力歌手，去年12月初周董在大巨蛋演唱會最終場，點名坐在包廂的阿妹唱《三天三夜》，全場嗨翻，之後阿妹也接棒在去年底於大巨蛋連唱多場，讓歌迷留下難忘印象，如今兩人合作的歌曲再次達陣破億點擊，歌迷都為他們開心。

