不只蔡英文前總統 蔣萬安朝聖江蕙送生日祝福！讚歌聲療癒整座城市

江蕙小巨蛋演唱會邁入尾聲，金曲連發感動歌迷。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙演唱會接近尾聲，前陣子蔡英文前總統才去看江蕙演出，台北市長蔣萬安則是在26日晚上也去小巨蛋朝聖演唱會，還特別準備小禮物給江蕙當作紀念。

蔣萬安談到：「去年，二姐江蕙在臺北大巨蛋所舉辦的國慶晚會上感動復出，溫暖的歌聲療癒了整座城市，也為大巨蛋演唱表演揭開歷史性的序幕。今年夏天，二姐再次『攻蛋』，我誠心祝福演唱會圓滿成功，也提前獻上生日祝福！願二姐的歌聲持續溫暖人心，『有你做伴，親像船靠岸』！」

請繼續往下閱讀...

台北市長蔣萬安（左）提前向江蕙送上生日祝福。（翻攝自臉書）

主要是江蕙小巨蛋演唱會將在9月1日她生日當天畫下句點，蔣萬安透過這次在後台與江蕙見面，先送上生日祝福，另外蔣萬安還談到：「特別準備了 Taipei City 紀念隨行杯當作小禮物，希望能陪伴二姐在日常生活中飲用溫水、泡茶，潤喉護嗓。」

江蕙小巨蛋演唱會僅剩下27、29、30日，以及9月1日場次，她在演出最後40分鐘內連續唱了20首金曲，成為上萬歌迷「Ｋ歌」好時機，和江蕙一起大合唱，是歌迷最開心的事。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法