晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不只蔡英文前總統 蔣萬安朝聖江蕙送生日祝福！讚歌聲療癒整座城市

江蕙小巨蛋演唱會邁入尾聲，金曲連發感動歌迷。（寬宏提供）江蕙小巨蛋演唱會邁入尾聲，金曲連發感動歌迷。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙演唱會接近尾聲，前陣子蔡英文前總統才去看江蕙演出，台北市長蔣萬安則是在26日晚上也去小巨蛋朝聖演唱會，還特別準備小禮物給江蕙當作紀念。

蔣萬安談到：「去年，二姐江蕙在臺北大巨蛋所舉辦的國慶晚會上感動復出，溫暖的歌聲療癒了整座城市，也為大巨蛋演唱表演揭開歷史性的序幕。今年夏天，二姐再次『攻蛋』，我誠心祝福演唱會圓滿成功，也提前獻上生日祝福！願二姐的歌聲持續溫暖人心，『有你做伴，親像船靠岸』！」

台北市長蔣萬安（左）提前向江蕙送上生日祝福。（翻攝自臉書）台北市長蔣萬安（左）提前向江蕙送上生日祝福。（翻攝自臉書）

主要是江蕙小巨蛋演唱會將在9月1日她生日當天畫下句點，蔣萬安透過這次在後台與江蕙見面，先送上生日祝福，另外蔣萬安還談到：「特別準備了 Taipei City 紀念隨行杯當作小禮物，希望能陪伴二姐在日常生活中飲用溫水、泡茶，潤喉護嗓。」

江蕙小巨蛋演唱會僅剩下27、29、30日，以及9月1日場次，她在演出最後40分鐘內連續唱了20首金曲，成為上萬歌迷「Ｋ歌」好時機，和江蕙一起大合唱，是歌迷最開心的事。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中