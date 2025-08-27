晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

男星飆戲「倒地顫抖」毒癮發作 爸媽親眼目睹崩潰痛哭

為了在《好運來》精準詮釋毒癮發作，黃文星做足功課，每一個細節都力求真實。（民視提供）為了在《好運來》精準詮釋毒癮發作，黃文星做足功課，每一個細節都力求真實。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃文星在民視八點檔《好運來》飾演的「黃育成」，為了臥底調查毒梟，不惜以身犯險，染上毒癮。在最新一集，他被困在空屋，上演一場最寫實、最揪心的「獨角戲」。這場沒有對手演員、全靠自身演技撐起的獨角戲，可說是為黃文星量身打造的演技大考驗。為了精準呈現毒癮發作的真實狀態，黃文星在拍攝前做了大量功課，不僅上網研究相關紀錄片，更深入揣摩毒癮犯的心理掙扎。他透露，他不單純模仿表面上的抽搐或不安，而是從親情的角度去揣摩角色內心。

黃文星在《好運來》詮釋毒癮發作，全身大爆汗。（民視提供）黃文星在《好運來》詮釋毒癮發作，全身大爆汗。（民視提供）

黃文星說：「我會想著：『為什麼我要把自己搞成這樣？如果父母親看到，他們一定會很難過、會很受傷。』」他將這種對家人的愧疚感與心疼融入表演，讓角色的痛苦更具層次與深度。拍攝時，他更是全力以赴，從細微的眼神失焦，到全身無法控制地顫抖，每一個動作都經過精心設計。

這場戲的賣力演出也讓黃文星的身體產生強烈反應。他坦言每次演完毒癮發作的戲，都會感覺頭暈，好像血壓瞬間升高，有一種快要爆血管的感覺。那種虛脫感，就像力氣被掏空，整個人一下子掉下來。黃文星表示：「演毒癮發作很像演打戲一樣，很累很辛苦。」

黃文星的「公開醜態」被直播，讓飾演母親的楚宣看到崩潰痛哭。（民視提供）黃文星的「公開醜態」被直播，讓飾演母親的楚宣看到崩潰痛哭。（民視提供）

何豪傑在《好運來》裡的慶生會上看到兒子發瘋的影片，心疼淚流。（民視提供）何豪傑在《好運來》裡的慶生會上看到兒子發瘋的影片，心疼淚流。（民視提供）

更令人揪心的是，這場「公開醜態」的直播，竟同步播放到他家人的面前。飾演母親的楚宣在看到影片後將崩潰痛哭；而爸爸何豪傑在慶生會現場看到這殘酷的一幕，同樣將面臨巨大的衝擊。這場戲不僅展現了黃文星的精湛演技，更同時牽動了多個角色的情緒，讓觀眾情緒跟著高低起伏，一同感受這份無助與心痛。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中