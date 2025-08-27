男星飆戲「倒地顫抖」毒癮發作 爸媽親眼目睹崩潰痛哭

為了在《好運來》精準詮釋毒癮發作，黃文星做足功課，每一個細節都力求真實。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃文星在民視八點檔《好運來》飾演的「黃育成」，為了臥底調查毒梟，不惜以身犯險，染上毒癮。在最新一集，他被困在空屋，上演一場最寫實、最揪心的「獨角戲」。這場沒有對手演員、全靠自身演技撐起的獨角戲，可說是為黃文星量身打造的演技大考驗。為了精準呈現毒癮發作的真實狀態，黃文星在拍攝前做了大量功課，不僅上網研究相關紀錄片，更深入揣摩毒癮犯的心理掙扎。他透露，他不單純模仿表面上的抽搐或不安，而是從親情的角度去揣摩角色內心。

黃文星在《好運來》詮釋毒癮發作，全身大爆汗。（民視提供）

黃文星說：「我會想著：『為什麼我要把自己搞成這樣？如果父母親看到，他們一定會很難過、會很受傷。』」他將這種對家人的愧疚感與心疼融入表演，讓角色的痛苦更具層次與深度。拍攝時，他更是全力以赴，從細微的眼神失焦，到全身無法控制地顫抖，每一個動作都經過精心設計。

這場戲的賣力演出也讓黃文星的身體產生強烈反應。他坦言每次演完毒癮發作的戲，都會感覺頭暈，好像血壓瞬間升高，有一種快要爆血管的感覺。那種虛脫感，就像力氣被掏空，整個人一下子掉下來。黃文星表示：「演毒癮發作很像演打戲一樣，很累很辛苦。」

黃文星的「公開醜態」被直播，讓飾演母親的楚宣看到崩潰痛哭。（民視提供）

何豪傑在《好運來》裡的慶生會上看到兒子發瘋的影片，心疼淚流。（民視提供）

更令人揪心的是，這場「公開醜態」的直播，竟同步播放到他家人的面前。飾演母親的楚宣在看到影片後將崩潰痛哭；而爸爸何豪傑在慶生會現場看到這殘酷的一幕，同樣將面臨巨大的衝擊。這場戲不僅展現了黃文星的精湛演技，更同時牽動了多個角色的情緒，讓觀眾情緒跟著高低起伏，一同感受這份無助與心痛。

