飛巴黎行李被搞丟！百萬YTR小吳找回後心涼「爆粗口噴法航」

YouTuber「見習網美小吳」擁有134萬訂閱。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕YouTuber「見習網美小吳」擁有134萬訂閱，以誇張有趣主題吸粉無數，這次卻碰上真實版「行李驚魂」，他飛抵巴黎後竟意外發現行李不見，無奈在機場等待一夜卻仍未獲聯繫，最後只能憔悴現身怒喊「我心都涼了」，荒謬過程全被他分享到社群，讓粉絲哭笑不得。

小吳在IG限動還原當下心境，第一時間雖自嘲「綜藝之神不斷降臨」，但隨著行李遲遲未出現，他緊張喊「巴黎別鬧喔！我的行李咧？」不僅轉盤空空如也，還遇到同樣失蹤行李的旅客，他因此直呼「自己已經瘋了。」由於衣服、化妝品、眼鏡全在箱內，他被迫花費8000元台幣購買必需品，苦笑「明明自己就有的東西，現在卻要重買」。

小吳巴黎遇行李驚魂。（組合照，翻攝自IG）

有趣的是，小吳還求助ChatGPT，詢問如何用英文表達行李遺失與理賠，畫面中他邊練英文邊焦急模樣，讓網友直呼「好氣又好笑」。然而隔天再返機場，航空人員竟遠遠指著喊「來！你的行李」，打開後卻讓小吳傻眼大罵「乾XX法國航空你夠了」讓荒謬度再升級。

有粉絲私訊安慰他：「不意外」，爆料法國航空理賠流程「超級坎坷」，讓人替他憂心。不過小吳也透露，完整經過將會剪成影片公開，提醒大家不用等「行李連載」。這段從崩潰到自嘲的荒唐體驗，不只掀起粉絲討論，也再度驗證小吳「自帶綜藝效果」的體質。

