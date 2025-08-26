閩南狼踢爆館長虧400萬是假的！曬「7位數」斗內怒轟：台灣人不是白癡

「閩南狼」陳柏源今（26）日踢爆館長「虧四百萬」說法。（資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢先前抱怨中國不讓他註冊抖音、B站（Bilibili）帳號，還透露赴中經商受阻，兩趟中國行就賠了400萬元。不料，遭到反共網紅「閩南狼」陳柏源今（26）日踢爆，館長6月到8月光是斗內總計就「破7位數字」，讓他怒轟：「台灣人民不是白癡」。

閩南狼今日稍早前在Threads發文，公布PlayBoard平台數據，並狠嗆館長：「到底是『虧了四百萬』，還是『賺了四百萬』？還是口誤呢？」根據公開的PlayBoard平台數據，自從館長6月第一次去中國之後，收入就一路飆升，到了8月光是斗內總計就超過四百萬。閩南狼補充：「更何況，PlayBoard的計算口徑是以平均每條斗內約NT$233為基準，實際金額往往更高。換句話說，他真正的收入，很可能遠遠超過四百萬。」

PlayBoard平台數據顯示，館長6月到8月光是斗內總計就「破7位數字」。（翻攝自Threads）

閩南狼認為所謂「虧四百萬」的說法，根本站不住腳，反而是館長嫌自己賺得不夠，還怒批館長嘴上說「抖音開不了」，結果最後卻乖乖開帳號，還硬拗成「打臉民進黨」。「開抖音不是什麼『打臉』，而是因為嫌四百萬不夠，所以選擇和中共簽下這份魔鬼協議，說穿了，就是『貪得無厭』我只想問：館長，你還敢在抖音上罵習近平嗎？還敢像以前那樣，公開調侃習近平老婆嗎？」

閩南狼認為「虧四百萬」的說法，根本站不住腳，反而是館長嫌自己賺得不夠。（翻攝自Threads）

閩南狼最後怒轟：「從5月的幾萬收入，到如今暴漲數百萬，他還在賣慘 以上數字來自公開平台，所有人都能查得到。台灣人民不是白癡，更不是誰的情緒提款機。台灣社會不能再被這種欺騙台灣人民的『情緒操作』牽著走，而是要學會看清數字、看清事實，守住我們最根本的價值。」

