晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

閩南狼踢爆館長虧400萬是假的！曬「7位數」斗內怒轟：台灣人不是白癡

「閩南狼」陳柏源今（26）日踢爆館長「虧四百萬」說法。（資料照）「閩南狼」陳柏源今（26）日踢爆館長「虧四百萬」說法。（資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢先前抱怨中國不讓他註冊抖音、B站（Bilibili）帳號，還透露赴中經商受阻，兩趟中國行就賠了400萬元。不料，遭到反共網紅「閩南狼」陳柏源今（26）日踢爆，館長6月到8月光是斗內總計就「破7位數字」，讓他怒轟：「台灣人民不是白癡」。

閩南狼今日稍早前在Threads發文，公布PlayBoard平台數據，並狠嗆館長：「到底是『虧了四百萬』，還是『賺了四百萬』？還是口誤呢？」根據公開的PlayBoard平台數據，自從館長6月第一次去中國之後，收入就一路飆升，到了8月光是斗內總計就超過四百萬。閩南狼補充：「更何況，PlayBoard的計算口徑是以平均每條斗內約NT$233為基準，實際金額往往更高。換句話說，他真正的收入，很可能遠遠超過四百萬。」

PlayBoard平台數據顯示，館長6月到8月光是斗內總計就「破7位數字」。（翻攝自Threads）PlayBoard平台數據顯示，館長6月到8月光是斗內總計就「破7位數字」。（翻攝自Threads）

閩南狼認為所謂「虧四百萬」的說法，根本站不住腳，反而是館長嫌自己賺得不夠，還怒批館長嘴上說「抖音開不了」，結果最後卻乖乖開帳號，還硬拗成「打臉民進黨」。「開抖音不是什麼『打臉』，而是因為嫌四百萬不夠，所以選擇和中共簽下這份魔鬼協議，說穿了，就是『貪得無厭』我只想問：館長，你還敢在抖音上罵習近平嗎？還敢像以前那樣，公開調侃習近平老婆嗎？」

閩南狼認為「虧四百萬」的說法，根本站不住腳，反而是館長嫌自己賺得不夠。（翻攝自Threads）閩南狼認為「虧四百萬」的說法，根本站不住腳，反而是館長嫌自己賺得不夠。（翻攝自Threads）

閩南狼最後怒轟：「從5月的幾萬收入，到如今暴漲數百萬，他還在賣慘 以上數字來自公開平台，所有人都能查得到。台灣人民不是白癡，更不是誰的情緒提款機。台灣社會不能再被這種欺騙台灣人民的『情緒操作』牽著走，而是要學會看清數字、看清事實，守住我們最根本的價值。」

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中