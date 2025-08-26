晴時多雲

娛樂 日韓

「I罩杯最強黃金比例」 20歲女大學生爭最強AV女優

來自日本岡山縣的20歲女大學生小笠原菜乃即將出道挑戰最強女優。（翻攝自X）來自日本岡山縣的20歲女大學生小笠原菜乃即將出道挑戰最強女優。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕AV業界又有青春的肉體加入，來自日本岡山縣的20歲女大學生小笠原菜乃即將出道挑戰最強女優。從岡山到東京念經濟系的小笠原菜乃，擁有I罩杯傲人上圍，平日有空都會去居酒屋打工，她擁有最強黃金比例身材，近期和成人片商SOD簽約，準備帶給大家最青春的衝擊。

小笠原菜乃擁有最強黃金比例身材，近期和成人片商SOD簽約。（翻攝自X）小笠原菜乃擁有最強黃金比例身材，近期和成人片商SOD簽約。（翻攝自X）

擁有I級豪乳的小笠原菜乃臉上仍帶有學生稚氣，黃金比例身材更是散發著蜜桃香氣。她現在住在3坪的小房間，一個人生活的日子過得不寬裕，不過片商很看好她，認為她絕對會是AV業界最受矚目的新人，因為她擁有：年紀輕、胸部大、比例好3大優勢。

AV女優小笠原菜乃屬於拍過寫真的解禁女星。（翻攝自X）AV女優小笠原菜乃屬於拍過寫真的解禁女星。（翻攝自X）

AV女優小笠原菜乃將會是新任SOD STAR專屬女優，SOD集團未來也押寶在她身上，她和片商S1的女友「瀨戶環奈」一樣，屬於拍過寫真的解禁女星，因此SOD在宣傳她的時候，直接寫上「I罩杯最強的黃金比例Body」。

目前小笠原菜乃的3分鐘預告片已經推出，非常吊人胃口，看起來就像是拍寫真的商品展示，AV女優本人也只脫到半裸，想要得知I罩杯最強的黃金比例Body有多厲害，只能再等等。

