娛樂 最新消息

小嫻開箱頭等艙 曝機票狂砸6位數

小嫻趁著暑假到瑞士蘇黎世進修。（翻攝自臉書）小嫻趁著暑假到瑞士蘇黎世進修。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星「小嫻」黃瑜嫻近年返回學校當學生，考上屏東大學音樂系的她趁著暑假到瑞士蘇黎世進修，還開箱自己搭阿聯酋航空頭等艙的影片，透露自己花了6位數金額。

這趟旅途小嫻從台灣先飛到杜拜轉機，再搭上阿聯酋頭等艙飛至蘇黎世。（翻攝自臉書）這趟旅途小嫻從台灣先飛到杜拜轉機，再搭上阿聯酋頭等艙飛至蘇黎世。（翻攝自臉書）

這趟旅途小嫻從台灣先飛到杜拜轉機，再搭上阿聯酋頭等艙飛至蘇黎世。在貴賓室就很嗨的小嫻登機後，發現頭等艙有巧克力、堅果等零嘴，其他設施也很棒。她說，自己先前直飛巴黎搭乘商務艙，這次打精打細算之後，發現到蘇黎世若搭商務艙來回，機票花費為20萬元，但如果從杜拜轉機到蘇黎世，一段商務艙加一段頭等艙，竟然只比兩段都搭商務艙多出1萬元。

小嫻發現從杜拜轉機到蘇黎世，一段商務艙加一段頭等艙，竟然只比兩段都搭商務艙多出1萬元。（翻攝自臉書）小嫻發現從杜拜轉機到蘇黎世，一段商務艙加一段頭等艙，竟然只比兩段都搭商務艙多出1萬元。（翻攝自臉書）

讀書很努力的小嫻認為可以犒賞自己一下，於是就在杜拜轉頭等艙。這次的頭等艙體驗讓小嫻了解，花錢不等於大爺，好好善待服務自己的人，讓對方覺得被肯定，再去好好服務其他人，才能讓「善」循環下去。

點圖放大
點圖放大

